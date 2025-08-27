Рейтинг@Mail.ru
04:08 27.08.2025
Обвиняемые в попытке покушения на митрополита скроются при освобождении
происшествия
москва
черновцы
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обвиняемые в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в случае освобождения из СИЗО смогут скрыться из России, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Убийство предотвратили спецслужбы, они же задержали обвиняемых и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта. "Иванкович Н.С. ... находясь на свободе ... может скрыться от предварительного следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации", - сказано в материале. Такая же информация там есть и про второго фигуранта. Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников. Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".
москва
черновцы
украина
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обвиняемые в попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в случае освобождения из СИЗО смогут скрыться из России, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы (Украина) Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Убийство предотвратили спецслужбы, они же задержали обвиняемых и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.
"Иванкович Н.С. ... находясь на свободе ... может скрыться от предварительного следствия и суда, в том числе за пределами Российской Федерации", - сказано в материале.
Такая же информация там есть и про второго фигуранта.
Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу якобы "были собраны с нарушениями".
