СМИ: Тейлор Свифт и Трэвис Келси держали помолвку в тайне "пару недель"
Шоубиз
 
03:32 27.08.2025
СМИ: Тейлор Свифт и Трэвис Келси держали помолвку в тайне "пару недель"
Игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и 14-кратная обладательница музыкальной премии "Грэмми" Тейлор Свифт держали... РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и 14-кратная обладательница музыкальной премии "Грэмми" Тейлор Свифт держали свою помолвку в тайне "пару недель", сообщает издание Page Six со ссылкой на источник. Во вторник Келси и Свифт объявили о помолвке в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Пост сопровождался фотографиями пары. На одной из них видно кольцо на безымянном пальце левой руки поп-дивы. "Тейлор Свифт и Трэвис Келси некоторое время держали свою помолвку в тайне... (Келси - ред.), на самом деле, сделал предложение поп-звезде "пару недель назад", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная дата предложения пока неизвестна. Пара подтвердила отношения в октябре 2023 года. Их знакомство произошло во время выступления Свифт на "Эрроухед Стэдиум" - домашней арене клуба "Канзас-Сити Чифс". Келси 35 лет. Американец выступает за "Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Келси является десятикратным участником Матча звезд лиги и семикратным членом символической сборной всех звезд НФЛ. Он также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов. Свифт 35 лет. Исполнительница является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Она также стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение Барбары Стрейзанд. По данным Forbes, состояние певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
россия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Игрок команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас-Сити Чифс" Трэвис Келси и 14-кратная обладательница музыкальной премии "Грэмми" Тейлор Свифт держали свою помолвку в тайне "пару недель", сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
Во вторник Келси и Свифт объявили о помолвке в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Пост сопровождался фотографиями пары. На одной из них видно кольцо на безымянном пальце левой руки поп-дивы.
Игрок команды НФЛ Канзас-Сити Чифс Трэвис Келси и американская певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СМИ узнали стоимость бриллианта в помолвочном кольце Тейлор Свифт
Вчера, 23:25
"Тейлор Свифт и Трэвис Келси некоторое время держали свою помолвку в тайне... (Келси - ред.), на самом деле, сделал предложение поп-звезде "пару недель назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная дата предложения пока неизвестна.
Пара подтвердила отношения в октябре 2023 года. Их знакомство произошло во время выступления Свифт на "Эрроухед Стэдиум" - домашней арене клуба "Канзас-Сити Чифс".
Келси 35 лет. Американец выступает за "Чифс" с 2013 года. Вместе с командой он трижды становился победителем Супербоула. Келси является десятикратным участником Матча звезд лиги и семикратным членом символической сборной всех звезд НФЛ. Он также вошел в сборную десятилетия НФЛ 2010-х годов.
Свифт 35 лет. Исполнительница является обладательницей 14 наград премии "Грэмми". В 2024 году она была включена в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов слушателей в месяц на платформе Spotify. Она также стала первой женщиной, четыре альбома которой одновременно вошли в топ-10 чарта Billboard, превзойдя достижение Барбары Стрейзанд. По данным Forbes, состояние певицы оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Первая ракетка России Мирра Андреева хотела бы сняться в клипе Тейлор Свифт
14 мая, 14:59
 
