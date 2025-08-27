Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 27.08.2025 (обновлено: 13:43 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/peskov-2037845737.html
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине - РИА Новости, 27.08.2025
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине
Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T13:00:00+03:00
2025-08-27T13:43:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
сша
владимир путин
аляска
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_0:433:2869:2047_1920x0_80_0_0_c7195b87048c46ed32c9e2341b7fe6d5.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250827/peskov-2037844664.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767145441_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_8f8a38fe895de7cda84888e37f2dea25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, сша, владимир путин, аляска, дональд трамп
В мире, Россия, Дмитрий Песков, США, Владимир Путин, Аляска, Дональд Трамп
Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине

Песков: работу РФ и США по Украине нужно вести в непубличном формате

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата", - сказал он журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Песков назвал гарантии безопасности одной из важнейших тем по Украине
Вчера, 12:57
 
В миреРоссияДмитрий ПесковСШАВладимир ПутинАляскаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала