Песков назвал условие достижения результата переговоров с США по Украине

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Полагаем, что работа должна дальше вестись в непубличном формате. Только так можно достичь результата", - сказал он журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

