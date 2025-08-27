В ЕР готовятся к приостановлению членства мэра Владимира

https://ria.ru/20250827/otdelenie-2037881645.html

РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Владимирское отделение "Единой России" готовит документы о приостановлении членства в партии главы города Дмитрия Наумова, сообщили РИА Новости в региональном отделении. Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова. "Местное отделение сейчас работает с документами, чтобы приостановить членство", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о Наумове. Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

