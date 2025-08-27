https://ria.ru/20250827/otdelenie-2037881645.html
В ЕР готовятся к приостановлению членства мэра Владимира
В ЕР готовятся к приостановлению членства мэра Владимира - РИА Новости, 27.08.2025
В ЕР готовятся к приостановлению членства мэра Владимира
Владимирское отделение "Единой России" готовит документы о приостановлении членства в партии главы города Дмитрия Наумова, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T14:31:00+03:00
2025-08-27T14:31:00+03:00
2025-08-27T14:31:00+03:00
политика
владимир
владимирская область
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d660032fcab6253cda04ec5926160e7e.jpg
РЯЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Владимирское отделение "Единой России" готовит документы о приостановлении членства в партии главы города Дмитрия Наумова, сообщили РИА Новости в региональном отделении. Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова. "Местное отделение сейчас работает с документами, чтобы приостановить членство", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о Наумове. Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, заняв этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.
https://ria.ru/20250429/netreba-2014023987.html
владимир
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_19:0:1094:806_1920x0_80_0_0_38fd6ad67375e592669ecbf12219df4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир, владимирская область, единая россия
Политика, Владимир, Владимирская область, Единая Россия
В ЕР готовятся к приостановлению членства мэра Владимира
Владимирское отделение ЕР готовит документы о приостановлении членства Наумова