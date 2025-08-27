https://ria.ru/20250827/neft-2037730698.html

"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе

Серия ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вызвала перебои в поставках топлива в страны Восточной Европы. Будапешт назвал атаки нападением на суверенитет Венгрии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Серия ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вызвала перебои в поставках топлива в страны Восточной Европы. Будапешт назвал атаки нападением на суверенитет Венгрии и пообещал, что это не пройдет Киеву даром. Украинские же власти порекомендовали соседям не лезть не в свое дело. О том, во что рискует вылиться конфликт, — в материале РИА Новости.Удар в спинуЗа последнее время удары ВСУ по нефтяной артерии на российско-белорусской границе трижды приводили к остановкам поставок топлива в Венгрию и Словакию. И хотя пока серьезных последствий не было, перебои сильно встревожили Будапешт."У Венгрии есть стратегические запасы, которых достаточно на три месяца, а затронутые компании имеют и запасы сверх этого количества. Поэтому перебои с поставками на несколько дней не приведут к серьезным последствиям, но если <...> их частота возрастет, то это может стать опасным сначала для цен, а потом на определенном уровне и для поставок", — сказал начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи газете Magyar Nemzet.ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" 13, 18 и 22 августа: использовали дроны, а в последний раз и вовсе дело дошло до ракет, сообщила венгерская сторона."Эта беспрецедентная ситуация свидетельствует о системном характере проблемы, выходящей за рамки двусторонних отношений. Киев намеренно пытается дестабилизировать экономики стран-соседей, заставить Будапешт и Братиславу отказаться от независимой позиции и присоединиться к общему курсу Брюсселя, который предполагает безусловную поддержку Украины. Это попытка наказать несогласных и продемонстрировать остальным странам-скептикам цену инакомыслия", — объясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Восстановление инфраструктуры требует значительных инвестиций, а разработка новых направлений — долгий и сложный процесс, за которым неизбежно последует рост цен. По оценкам Ради, возможно повышение примерно на 15-25% по сравнению с трубопроводной транспортировкой: скажется аренда танкеров и железнодорожных цистерн, увеличение времени доставки, таможенные и транзитные сборы, а также необходимость перегрузки на несколько видов транспорта.В качестве возможной альтернативы "Дружбе" Венгрия может использовать судоходные каналы поставок — подходящие порты на Дунае есть, замечает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина. Однако и в этом случае покупать придется у России, а значит, нападки Киева будут продолжаться.Дружба с кулакамиНапрямую конфликт уладить не удалось, дело кончилось дипломатической перепалкой: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет.Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня независимости сказал: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии". Так он ответил на вопрос, возросли ли шансы Киева после ударов по нефтяной инфраструктуре на снятие вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС.Глава украинского МИД Андрей Сибига, в свою очередь, резко отреагировал на слова венгерского коллеги и посоветовал ему не указывать Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы "стать независимыми от России, как остальная Европа".Недовольны и в Братиславе. Там отметили, что Киев сам вредит собственным интересам и рискует остаться без топлива. Правда, на эти угрозы в Киеве пока не отреагировали. Напомним, что Словакия — один из крупнейших поставщиков дизельного топлива на Украину.На помощь!Как бы то ни было, Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок сырья по "Дружбе" из-за атак ВСУ. Согласно собственным же обязательствам, 27 января 2025-го Киев предоставил Будапешту письменные гарантии безопасности критической для венгерского энергоснабжения инфраструктуры, напомнил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Украина брала на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены Евросоюза обеспечит энергоснабжение всех стран ЕС, в том числе Венгрии и Словакии", — сказал он на правительственном брифинге.Хортаи указал: согласно правилам Евросоюза, не входящие в сообщество государства не имеют права мешать энергоснабжению стран-членов. В противном случае Еврокомиссия обязана созвать консультационный форум.Однако ЕК фактически самоустранилась. В ведомстве подтвердили получение письма и обещали рассмотреть заявление в установленные сроки, а также сообщили, что осведомлены о временных перебоях, но не видят угроз безопасности поставок."Еврокомиссия, одна из задач которой — бесперебойное энергообеспечение населения по доступным ценам, не оказывает никакого влияния на предотвращение разрушительного воздействия ВСУ Украины на энергетическую инфраструктуру, что делает Брюссель соучастником политики эскалации украинского кризиса", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.Правовые аспекты ситуации действительно вызывают вопросы, соглашается Ради. Хотя существуют формальные механизмы защиты интересов стран-членов, на практике они сталкиваются с политическими препятствиями. Это создает опасный прецедент избирательного применения общеевропейских норм.Эксперты соглашаются, что ситуация обостряет и без того серьезные проблемы внутри Евросоюза. Постепенное ослабевание защиты интересов и суверенитета его членов со стороны ЕК ставит под сомнение необходимость такого содружества, отмечает Бунина.Пока же Венгрии и Словакии придется отстаивать свои интересы самостоятельно, уверены аналитики. И диверсификация поставок нефти в этом случае будет необходима. Помимо речного, есть железнодорожный и автомобильный транспорт. А среди доступных направлений Ради называет адриатический (через нефтепровод JANAF в Хорватии), средиземноморский (через греческий порт Александруполис и трубопровод Alexandroupolis — Burgas) и турецкий (через проливы Босфор и Дарданеллы) маршруты.

