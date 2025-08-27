Рейтинг@Mail.ru
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.08.2025 (обновлено: 08:04 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/neft-2037730698.html
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе - РИА Новости, 27.08.2025
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе
Серия ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вызвала перебои в поставках топлива в страны Восточной Европы. Будапешт назвал атаки нападением на суверенитет Венгрии РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T08:00:00+03:00
2025-08-27T08:04:00+03:00
венгрия
киев
еврокомиссия
евросоюз
словакия
нефть
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_02fd149c84d74b28495ed64ac7684fc3.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Серия ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вызвала перебои в поставках топлива в страны Восточной Европы. Будапешт назвал атаки нападением на суверенитет Венгрии и пообещал, что это не пройдет Киеву даром. Украинские же власти порекомендовали соседям не лезть не в свое дело. О том, во что рискует вылиться конфликт, — в материале РИА Новости.Удар в спинуЗа последнее время удары ВСУ по нефтяной артерии на российско-белорусской границе трижды приводили к остановкам поставок топлива в Венгрию и Словакию. И хотя пока серьезных последствий не было, перебои сильно встревожили Будапешт."У Венгрии есть стратегические запасы, которых достаточно на три месяца, а затронутые компании имеют и запасы сверх этого количества. Поэтому перебои с поставками на несколько дней не приведут к серьезным последствиям, но если &lt;...&gt; их частота возрастет, то это может стать опасным сначала для цен, а потом на определенном уровне и для поставок", — сказал начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи газете Magyar Nemzet.ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" 13, 18 и 22 августа: использовали дроны, а в последний раз и вовсе дело дошло до ракет, сообщила венгерская сторона."Эта беспрецедентная ситуация свидетельствует о системном характере проблемы, выходящей за рамки двусторонних отношений. Киев намеренно пытается дестабилизировать экономики стран-соседей, заставить Будапешт и Братиславу отказаться от независимой позиции и присоединиться к общему курсу Брюсселя, который предполагает безусловную поддержку Украины. Это попытка наказать несогласных и продемонстрировать остальным странам-скептикам цену инакомыслия", — объясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Восстановление инфраструктуры требует значительных инвестиций, а разработка новых направлений — долгий и сложный процесс, за которым неизбежно последует рост цен. По оценкам Ради, возможно повышение примерно на 15-25% по сравнению с трубопроводной транспортировкой: скажется аренда танкеров и железнодорожных цистерн, увеличение времени доставки, таможенные и транзитные сборы, а также необходимость перегрузки на несколько видов транспорта.В качестве возможной альтернативы "Дружбе" Венгрия может использовать судоходные каналы поставок — подходящие порты на Дунае есть, замечает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина. Однако и в этом случае покупать придется у России, а значит, нападки Киева будут продолжаться.Дружба с кулакамиНапрямую конфликт уладить не удалось, дело кончилось дипломатической перепалкой: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет.Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня независимости сказал: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии". Так он ответил на вопрос, возросли ли шансы Киева после ударов по нефтяной инфраструктуре на снятие вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС.Глава украинского МИД Андрей Сибига, в свою очередь, резко отреагировал на слова венгерского коллеги и посоветовал ему не указывать Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы "стать независимыми от России, как остальная Европа".Недовольны и в Братиславе. Там отметили, что Киев сам вредит собственным интересам и рискует остаться без топлива. Правда, на эти угрозы в Киеве пока не отреагировали. Напомним, что Словакия — один из крупнейших поставщиков дизельного топлива на Украину.На помощь!Как бы то ни было, Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок сырья по "Дружбе" из-за атак ВСУ. Согласно собственным же обязательствам, 27 января 2025-го Киев предоставил Будапешту письменные гарантии безопасности критической для венгерского энергоснабжения инфраструктуры, напомнил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Украина брала на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены Евросоюза обеспечит энергоснабжение всех стран ЕС, в том числе Венгрии и Словакии", — сказал он на правительственном брифинге.Хортаи указал: согласно правилам Евросоюза, не входящие в сообщество государства не имеют права мешать энергоснабжению стран-членов. В противном случае Еврокомиссия обязана созвать консультационный форум.Однако ЕК фактически самоустранилась. В ведомстве подтвердили получение письма и обещали рассмотреть заявление в установленные сроки, а также сообщили, что осведомлены о временных перебоях, но не видят угроз безопасности поставок."Еврокомиссия, одна из задач которой — бесперебойное энергообеспечение населения по доступным ценам, не оказывает никакого влияния на предотвращение разрушительного воздействия ВСУ Украины на энергетическую инфраструктуру, что делает Брюссель соучастником политики эскалации украинского кризиса", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.Правовые аспекты ситуации действительно вызывают вопросы, соглашается Ради. Хотя существуют формальные механизмы защиты интересов стран-членов, на практике они сталкиваются с политическими препятствиями. Это создает опасный прецедент избирательного применения общеевропейских норм.Эксперты соглашаются, что ситуация обостряет и без того серьезные проблемы внутри Евросоюза. Постепенное ослабевание защиты интересов и суверенитета его членов со стороны ЕК ставит под сомнение необходимость такого содружества, отмечает Бунина.Пока же Венгрии и Словакии придется отстаивать свои интересы самостоятельно, уверены аналитики. И диверсификация поставок нефти в этом случае будет необходима. Помимо речного, есть железнодорожный и автомобильный транспорт. А среди доступных направлений Ради называет адриатический (через нефтепровод JANAF в Хорватии), средиземноморский (через греческий порт Александруполис и трубопровод Alexandroupolis — Burgas) и турецкий (через проливы Босфор и Дарданеллы) маршруты.
https://ria.ru/20250814/gaz-2034864834.html
https://ria.ru/20250822/neft-2036689632.html
венгрия
киев
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238475_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_27c2b3cf329513ef04828be00941bd17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, киев, еврокомиссия, евросоюз, словакия, нефть, вооруженные силы украины
Венгрия, Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, Словакия, Нефть, Вооруженные силы Украины
"Нечего нам советовать". Зеленский дал неожиданный ответ Европе

Намер Ради: атаки ВСУ на нефтепровод Дружба могут вызвать повышение цен до 25%

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Серия ударов ВСУ по нефтепроводу "Дружба" вызвала перебои в поставках топлива в страны Восточной Европы. Будапешт назвал атаки нападением на суверенитет Венгрии и пообещал, что это не пройдет Киеву даром. Украинские же власти порекомендовали соседям не лезть не в свое дело. О том, во что рискует вылиться конфликт, — в материале РИА Новости.

Удар в спину

За последнее время удары ВСУ по нефтяной артерии на российско-белорусской границе трижды приводили к остановкам поставок топлива в Венгрию и Словакию. И хотя пока серьезных последствий не было, перебои сильно встревожили Будапешт.
"У Венгрии есть стратегические запасы, которых достаточно на три месяца, а затронутые компании имеют и запасы сверх этого количества. Поэтому перебои с поставками на несколько дней не приведут к серьезным последствиям, но если <...> их частота возрастет, то это может стать опасным сначала для цен, а потом на определенном уровне и для поставок", — сказал начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи газете Magyar Nemzet.
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" 13, 18 и 22 августа: использовали дроны, а в последний раз и вовсе дело дошло до ракет, сообщила венгерская сторона.
"Эта беспрецедентная ситуация свидетельствует о системном характере проблемы, выходящей за рамки двусторонних отношений. Киев намеренно пытается дестабилизировать экономики стран-соседей, заставить Будапешт и Братиславу отказаться от независимой позиции и присоединиться к общему курсу Брюсселя, который предполагает безусловную поддержку Украины. Это попытка наказать несогласных и продемонстрировать остальным странам-скептикам цену инакомыслия", — объясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
Восстановление инфраструктуры требует значительных инвестиций, а разработка новых направлений — долгий и сложный процесс, за которым неизбежно последует рост цен. По оценкам Ради, возможно повышение примерно на 15-25% по сравнению с трубопроводной транспортировкой: скажется аренда танкеров и железнодорожных цистерн, увеличение времени доставки, таможенные и транзитные сборы, а также необходимость перегрузки на несколько видов транспорта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Провернут все по-тихому". Украина втайне попросила помощи Москвы
14 августа, 08:00
В качестве возможной альтернативы "Дружбе" Венгрия может использовать судоходные каналы поставок — подходящие порты на Дунае есть, замечает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина. Однако и в этом случае покупать придется у России, а значит, нападки Киева будут продолжаться.

Дружба с кулаками

Напрямую конфликт уладить не удалось, дело кончилось дипломатической перепалкой: глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал Киев прекратить угрозы в адрес Венгрии и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые Будапешт расценивает как нападение на свой суверенитет.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня независимости сказал: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии". Так он ответил на вопрос, возросли ли шансы Киева после ударов по нефтяной инфраструктуре на снятие вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС.
© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Глава украинского МИД Андрей Сибига, в свою очередь, резко отреагировал на слова венгерского коллеги и посоветовал ему не указывать Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы "стать независимыми от России, как остальная Европа".
Недовольны и в Братиславе. Там отметили, что Киев сам вредит собственным интересам и рискует остаться без топлива. Правда, на эти угрозы в Киеве пока не отреагировали. Напомним, что Словакия — один из крупнейших поставщиков дизельного топлива на Украину.

На помощь!

Как бы то ни было, Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок сырья по "Дружбе" из-за атак ВСУ. Согласно собственным же обязательствам, 27 января 2025-го Киев предоставил Будапешту письменные гарантии безопасности критической для венгерского энергоснабжения инфраструктуры, напомнил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
"Вам слова не давали". Европа взбунтовалась против союзников
22 августа, 08:00
"Украина брала на себя обязательство, что как третья страна и кандидат в члены Евросоюза обеспечит энергоснабжение всех стран ЕС, в том числе Венгрии и Словакии", — сказал он на правительственном брифинге.
Хортаи указал: согласно правилам Евросоюза, не входящие в сообщество государства не имеют права мешать энергоснабжению стран-членов. В противном случае Еврокомиссия обязана созвать консультационный форум.
Однако ЕК фактически самоустранилась. В ведомстве подтвердили получение письма и обещали рассмотреть заявление в установленные сроки, а также сообщили, что осведомлены о временных перебоях, но не видят угроз безопасности поставок.
"Еврокомиссия, одна из задач которой — бесперебойное энергообеспечение населения по доступным ценам, не оказывает никакого влияния на предотвращение разрушительного воздействия ВСУ Украины на энергетическую инфраструктуру, что делает Брюссель соучастником политики эскалации украинского кризиса", — говорит генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия
Правовые аспекты ситуации действительно вызывают вопросы, соглашается Ради. Хотя существуют формальные механизмы защиты интересов стран-членов, на практике они сталкиваются с политическими препятствиями. Это создает опасный прецедент избирательного применения общеевропейских норм.
Эксперты соглашаются, что ситуация обостряет и без того серьезные проблемы внутри Евросоюза. Постепенное ослабевание защиты интересов и суверенитета его членов со стороны ЕК ставит под сомнение необходимость такого содружества, отмечает Бунина.
Пока же Венгрии и Словакии придется отстаивать свои интересы самостоятельно, уверены аналитики. И диверсификация поставок нефти в этом случае будет необходима. Помимо речного, есть железнодорожный и автомобильный транспорт. А среди доступных направлений Ради называет адриатический (через нефтепровод JANAF в Хорватии), средиземноморский (через греческий порт Александруполис и трубопровод Alexandroupolis — Burgas) и турецкий (через проливы Босфор и Дарданеллы) маршруты.
 
ВенгрияКиевЕврокомиссияЕвросоюзСловакияНефтьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала