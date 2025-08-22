https://ria.ru/20250822/ek-2037046365.html

Источник в ЕК подтвердил получение письма от Венгрии и Словакии по "Дружбе"

Источник в ЕК подтвердил получение письма от Венгрии и Словакии по "Дружбе"

Еврокомиссия подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии с сообщением об атаке Украины на трубопровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ведомстве. РИА Новости, 22.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии с сообщением об атаке Украины на трубопровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ведомстве. "Мы подтверждаем, что получили письмо от властей Словакии и Венгрии и ответим в установленные сроки", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что в ЕК осведомлены о временном прекращении прокачки нефти и находятся в контакте с обеими странами. По его утверждению, в ЕК не видят угроз безопасности поставок."Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведем совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС", — заявил источник.Атаки ВСУ на нефтепроводПоставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прекратились в пятницу, в третий раз за последнее время. Это произошло после того, как утром появилась информация об атаке на объект. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке прокачки в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

