Источник в ЕК подтвердил получение письма от Венгрии и Словакии по "Дружбе"
БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Еврокомиссия подтвердила получение письма от Венгрии и Словакии с сообщением об атаке Украины на трубопровод "Дружба", сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
Он отметил, что в ЕК осведомлены о временном прекращении прокачки нефти и находятся в контакте с обеими странами. По его утверждению, в ЕК не видят угроз безопасности поставок.
"Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией при содействии координационной группы по нефти, которая регулярно проводит заседания для обеспечения сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами. При необходимости мы проведем совещание по этому вопросу. В связи с этим мы подтверждаем, что это не повлияет на безопасность поставок ЕС", — заявил источник.
Атаки ВСУ на нефтепровод
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прекратились в пятницу, в третий раз за последнее время. Это произошло после того, как утром появилась информация об атаке на объект. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке прокачки в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.