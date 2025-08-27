https://ria.ru/20250827/kravtsov-2037902626.html
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад - РИА Новости, 27.08.2025
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:05:00+03:00
2025-08-27T16:05:00+03:00
2025-08-27T16:07:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036493043_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_c9aebb9126de18978ddc1cd3ccd15569.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. "Владимир Владимирович, позвольте организовать вашу встречу с победителями (международных школьных олимпиад - ред.) , ребята об этом мечтают", - сказал Кравцов главе государства в ходе совещания с членами правительства. Министр добавил, что в 2025 году сборные команды страны приняли участие уже в шести международных олимпиадах. "По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых", - заключил Кравцов.
https://ria.ru/20250827/rossiya-2037876940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036493043_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8dac3f1a75dbf4cc9479bcf86ab46eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад
Кравцов предложил Путину провести встречу с победителями школьных олимпиад