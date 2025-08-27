Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 27.08.2025 (обновлено: 16:07 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/kravtsov-2037902626.html
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад - РИА Новости, 27.08.2025
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:05:00+03:00
2025-08-27T16:07:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036493043_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_c9aebb9126de18978ddc1cd3ccd15569.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. "Владимир Владимирович, позвольте организовать вашу встречу с победителями (международных школьных олимпиад - ред.) , ребята об этом мечтают", - сказал Кравцов главе государства в ходе совещания с членами правительства. Министр добавил, что в 2025 году сборные команды страны приняли участие уже в шести международных олимпиадах. "По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых", - заключил Кравцов.
https://ria.ru/20250827/rossiya-2037876940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036493043_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8dac3f1a75dbf4cc9479bcf86ab46eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад

Кравцов предложил Путину провести встречу с победителями школьных олимпиад

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии
Российские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад.
"Владимир Владимирович, позвольте организовать вашу встречу с победителями (международных школьных олимпиад - ред.) , ребята об этом мечтают", - сказал Кравцов главе государства в ходе совещания с членами правительства.
Министр добавил, что в 2025 году сборные команды страны приняли участие уже в шести международных олимпиадах. "По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых", - заключил Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Кравцов анонсировал масштабную переподготовку учителей истории
Вчера, 14:19
 
ОбществоРоссияСергей КравцовВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала