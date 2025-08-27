https://ria.ru/20250827/kravtsov-2037902626.html

Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад

Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад - РИА Новости, 27.08.2025

Кравцов рассказал Путину о мечте победителей школьных олимпиад

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:05:00+03:00

2025-08-27T16:05:00+03:00

2025-08-27T16:07:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036493043_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_c9aebb9126de18978ddc1cd3ccd15569.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. "Владимир Владимирович, позвольте организовать вашу встречу с победителями (международных школьных олимпиад - ред.) , ребята об этом мечтают", - сказал Кравцов главе государства в ходе совещания с членами правительства. Министр добавил, что в 2025 году сборные команды страны приняли участие уже в шести международных олимпиадах. "По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых", - заключил Кравцов.

https://ria.ru/20250827/rossiya-2037876940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование