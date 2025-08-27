Росрыболовство подало иск к колхозу "Восток-1"
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Росрыболовство подало в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке, о досрочном расторжении договора о закреплении квот на вылов биоресурсов.
В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор".
Генпрокуратура требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.
Как сообщалось на сайте арбитража, ходатайство Генпрокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" было удовлетворено.
Иск от федерального агентства по рыболовству к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был подан ещё 22 августа до иска Генеральной прокуратуры.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитражного суда Приморья Инга Сорокина, иск касается квот на вылов биоресурсов.
"О досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты", - сказала Сорокина.
Она также уточнила, что иск пока не принят в производство и дата рассмотрения не назначена.
"Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.