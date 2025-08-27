https://ria.ru/20250827/isk-2037783438.html

Росрыболовство подало иск к колхозу "Восток-1"

Росрыболовство подало иск к колхозу "Восток-1" - РИА Новости, 27.08.2025

Росрыболовство подало иск к колхозу "Восток-1"

Росрыболовство подало в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке, о досрочном расторжении... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T08:28:00+03:00

2025-08-27T08:28:00+03:00

2025-08-27T08:33:00+03:00

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

экономика

владивосток

валерия (алла перфилова)

приморский край

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг - РИА Новости. Росрыболовство подало в Арбитражный суд Приморского края иск к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке, о досрочном расторжении договора о закреплении квот на вылов биоресурсов.В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор".Генпрокуратура требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.Как сообщалось на сайте арбитража, ходатайство Генпрокуратуры РФ об обеспечительных мерах к приморскому рыбодобытчику "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" было удовлетворено.Иск от федерального агентства по рыболовству к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" был подан ещё 22 августа до иска Генеральной прокуратуры.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитражного суда Приморья Инга Сорокина, иск касается квот на вылов биоресурсов."О досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты", - сказала Сорокина.Она также уточнила, что иск пока не принят в производство и дата рассмотрения не назначена."Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

https://ria.ru/20250826/kolkhoz-2037743013.html

https://ria.ru/20250827/sud-2037769249.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, экономика, владивосток, валерия (алла перфилова), приморский край, генеральная прокуратура рф