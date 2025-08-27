https://ria.ru/20250827/inspektsija-2037769739.html
СМИ: инспекции МАГАТЭ в Иране будут касаться только уцелевших объектов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инспекции МАГАТЭ в Иране пока будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали при ударах США и Израиля, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного дипломата, близкого к международному агентству. Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что первая группа инспекторов агентства вернулась в Иран и готовится начать работу. Гросси добавил, что в настоящее время ведется обсуждение того, какие практические меры необходимо реализовать для возобновления работы МАГАТЭ в Исламской Республике. "На данный момент инспекции будут касаться только тех ядерных объектов, которые не пострадали от ударов США и Израиля", - говорится в сообщении. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
СМИ: инспекции МАГАТЭ в Иране будут касаться только уцелевших объектов
