В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести единое удостоверение школьника по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным ввести единые удостоверения школьников и старшеклассников, которые могли бы служить официальным документом, подтверждающим статус обучающегося", - сказано в документе. Отмечается, что подтверждением реализуемости подобной инициативы является опыт города Москвы, где уже действует "Карта москвича" для школьников. По мнению авторов проекта, эта практика доказала свою востребованность и эффективность, и может стать моделью для распространения на федеральном уровне. Подчеркивается, что такое удостоверение облегчило бы жизнь семьям, избавило бы школы от лишней бюрократической нагрузки и обеспечило бы детям удобный и современный инструмент взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы, а также позволило бы формировать у обучающихся более выраженное чувство принадлежности к образовательному сообществу и уважение к своему статусу. "Учитывая остроту вопроса и приближение нового учебного года, прошу министерство направить в адрес образовательных организаций официальные разъяснения о возможности выдачи удостоверений школьников на уровне самих школ уже сейчас. Это позволит снять социальную напряжённость, устранить неудобства для родителей и детей, а также создать условия для плавного перехода к последующему нормативному закреплению инициативы", - говорится в документе.
