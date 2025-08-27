https://ria.ru/20250827/gosduma-2037905736.html

В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника

В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника - РИА Новости, 27.08.2025

В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T16:19:00+03:00

2025-08-27T16:19:00+03:00

2025-08-27T19:02:00+03:00

общество

москва

день знаний — 2025

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153117/85/1531178530_0:102:3282:1948_1920x0_80_0_0_76cd11a488f579ec8a7fd5fdf896824e.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести единое удостоверение школьника по всей стране, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным ввести единые удостоверения школьников и старшеклассников, которые могли бы служить официальным документом, подтверждающим статус обучающегося", - сказано в документе. Отмечается, что подтверждением реализуемости подобной инициативы является опыт города Москвы, где уже действует "Карта москвича" для школьников. По мнению авторов проекта, эта практика доказала свою востребованность и эффективность, и может стать моделью для распространения на федеральном уровне. Подчеркивается, что такое удостоверение облегчило бы жизнь семьям, избавило бы школы от лишней бюрократической нагрузки и обеспечило бы детям удобный и современный инструмент взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы, а также позволило бы формировать у обучающихся более выраженное чувство принадлежности к образовательному сообществу и уважение к своему статусу. "Учитывая остроту вопроса и приближение нового учебного года, прошу министерство направить в адрес образовательных организаций официальные разъяснения о возможности выдачи удостоверений школьников на уровне самих школ уже сейчас. Это позволит снять социальную напряжённость, устранить неудобства для родителей и детей, а также создать условия для плавного перехода к последующему нормативному закреплению инициативы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250826/model-2037664235.html

https://ria.ru/20250820/proekt-2036501933.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, день знаний — 2025, социальный навигатор, сн_образование