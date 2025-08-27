В Госдуме призвали Мерца не пугать Россию ежовыми рукавицами
Депутат Белик призвал Мерца не говорить с Россией на языке ультиматумов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца не пугать Россию ежовыми рукавицами и не говорить с ней языком ультиматумов.
Ранее Мерц заявил, что если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", и пригрозил ужесточением санкций в отношении РФ.
По словам собеседника агентства, европейцам нужна встреча ради встречи, а России - результаты.
"Если есть, о чем говорить, и это будет закреплено в соглашениях, то встреча вполне вероятна, но если нам предлагают очередную говорильню, то никакие угрозы санкций и ультиматумы не изменят нашей повестки", - сказал депутат.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора на прошлой неделе Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.