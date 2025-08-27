https://ria.ru/20250827/gosduma-2037771010.html

В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников

В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников

В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников

27.08.2025

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается гарантировать родителям школьников один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП). Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проектом федерального закона предлагается закрепить в части 2 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации новую категорию работников, которым работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. К таким лицам предлагается отнести родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) детей, обучающихся с первого по 11-й классы. Проектом предусматривается, что им гарантируется предоставление одного неоплачиваемого дня отпуска в связи с началом учебного года. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время ТК РФ определяет категории работников, которым работодатель по письменному заявлению обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты, то есть отпуск за свой счет, и внесенная поправка включает в число таких лиц и родителей школьников. "Скоро 1 сентября, и родители, конечно же, хотят провести этот торжественный день вместе с детьми. Для этого они отпрашиваются с работы, берут отгул или день в счет отпуска. Но решение вопроса в конечном итоге остается за работодателем, который может и не отпустить сотрудника", - сказал он. Политик добавил, что День знаний – не только школьный, но и семейный праздник, и проводить ребенка в школу, поддержать его, побывать с ним на торжественной линейке – очень важно. "Родители должны иметь законное право попросить для этого день отпуска. В случае принятия нашей инициативы, работодатели не смогут им в этом отказывать", - подытожил Миронов.

