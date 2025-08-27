Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 27.08.2025 (обновлено: 12:18 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037771010.html
В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников
В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников - РИА Новости, 27.08.2025
В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается гарантировать родителям школьников один день неоплачиваемого... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T04:21:00+03:00
2025-08-27T12:18:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается гарантировать родителям школьников один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП). Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Проектом федерального закона предлагается закрепить в части 2 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации новую категорию работников, которым работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. К таким лицам предлагается отнести родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) детей, обучающихся с первого по 11-й классы. Проектом предусматривается, что им гарантируется предоставление одного неоплачиваемого дня отпуска в связи с началом учебного года. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время ТК РФ определяет категории работников, которым работодатель по письменному заявлению обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты, то есть отпуск за свой счет, и внесенная поправка включает в число таких лиц и родителей школьников. "Скоро 1 сентября, и родители, конечно же, хотят провести этот торжественный день вместе с детьми. Для этого они отпрашиваются с работы, берут отгул или день в счет отпуска. Но решение вопроса в конечном итоге остается за работодателем, который может и не отпустить сотрудника", - сказал он. Политик добавил, что День знаний – не только школьный, но и семейный праздник, и проводить ребенка в школу, поддержать его, побывать с ним на торжественной линейке – очень важно. "Родители должны иметь законное право попросить для этого день отпуска. В случае принятия нашей инициативы, работодатели не смогут им в этом отказывать", - подытожил Миронов.
https://ria.ru/20250825/vyplata-2037344934.html
https://ria.ru/20250820/gosduma-2036420039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников

Депутаты СРЗП внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается гарантировать родителям школьников один день неоплачиваемого отпуска 1 сентября, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП). Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Госдуму внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября
25 августа, 01:08
"Проектом федерального закона предлагается закрепить в части 2 статьи 128 Трудового кодекса Российской Федерации новую категорию работников, которым работодатель обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
К таким лицам предлагается отнести родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) детей, обучающихся с первого по 11-й классы. Проектом предусматривается, что им гарантируется предоставление одного неоплачиваемого дня отпуска в связи с началом учебного года.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время ТК РФ определяет категории работников, которым работодатель по письменному заявлению обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты, то есть отпуск за свой счет, и внесенная поправка включает в число таких лиц и родителей школьников.
"Скоро 1 сентября, и родители, конечно же, хотят провести этот торжественный день вместе с детьми. Для этого они отпрашиваются с работы, берут отгул или день в счет отпуска. Но решение вопроса в конечном итоге остается за работодателем, который может и не отпустить сотрудника", - сказал он.
Политик добавил, что День знаний – не только школьный, но и семейный праздник, и проводить ребенка в школу, поддержать его, побывать с ним на торжественной линейке – очень важно.
"Родители должны иметь законное право попросить для этого день отпуска. В случае принятия нашей инициативы, работодатели не смогут им в этом отказывать", - подытожил Миронов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для всех школьников
20 августа, 04:08
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала