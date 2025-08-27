https://ria.ru/20250827/gosduma-2037762168.html

В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 сентября) всем педагогическим работникам (включая работников сферы дополнительного образования) в размере одного базового оклада", - сказано в документе. Отмечается, что реализация инициативы позволит не просто оказать разовую материальную помощь, но и станет важным стратегическим шагом, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж педагогической профессии и будет способствовать привлечению в школы талантливой молодёжи. "Поддержка педагогов сегодня – это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны", - считает вице-спикер Госдумы. Парламентарий подчеркнул, что педагоги, включая сотрудников учреждений дополнительного образования, играют ключевую роль в воспитании будущих поколений. "И для каждого из них День знаний ─ это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например, порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой", - добавил Чернышов.

