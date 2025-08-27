Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 27.08.2025 (обновлено: 12:19 27.08.2025)
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037762168.html
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября - РИА Новости, 27.08.2025
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T01:06:00+03:00
2025-08-27T12:19:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 сентября) всем педагогическим работникам (включая работников сферы дополнительного образования) в размере одного базового оклада", - сказано в документе. Отмечается, что реализация инициативы позволит не просто оказать разовую материальную помощь, но и станет важным стратегическим шагом, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж педагогической профессии и будет способствовать привлечению в школы талантливой молодёжи. "Поддержка педагогов сегодня – это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны", - считает вице-спикер Госдумы. Парламентарий подчеркнул, что педагоги, включая сотрудников учреждений дополнительного образования, играют ключевую роль в воспитании будущих поколений. "И для каждого из них День знаний ─ это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например, порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой", - добавил Чернышов.
https://ria.ru/20250813/gosduma-2034923766.html
https://ria.ru/20250811/gosduma-2034487260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

Депутат Чернышов предложил ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного базового оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность законодательного закрепления на федеральном уровне ежегодной единовременной выплаты ко Дню знаний (1 сентября) всем педагогическим работникам (включая работников сферы дополнительного образования) в размере одного базового оклада", - сказано в документе.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В ГД предложили ввести доплаты за отказ от традиционных домашних заданий
13 августа, 05:47
Отмечается, что реализация инициативы позволит не просто оказать разовую материальную помощь, но и станет важным стратегическим шагом, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж педагогической профессии и будет способствовать привлечению в школы талантливой молодёжи.
"Поддержка педагогов сегодня – это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны", - считает вице-спикер Госдумы.
Парламентарий подчеркнул, что педагоги, включая сотрудников учреждений дополнительного образования, играют ключевую роль в воспитании будущих поколений.
"И для каждого из них День знаний ─ это особенный праздник, символизирующий новые начинания. И наши учителя заслуживают получить значимый подарок от государства, который позволит почувствовать себя главным героем этого особенного дня, например, порадовать себя новым нарядом для торжественной линейки или хорошей книгой", - добавил Чернышов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В ГД предложили ввести ежегодную программу "Первосентябрьский капитал"
11 августа, 01:08
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала