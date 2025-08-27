https://ria.ru/20250827/gody-2037787513.html

Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в случае выдачи в... РИА Новости, 27.08.2025

РИМ, 27 авг – РИА Новости. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в случае выдачи в Германию угрожает наказание в виде 15 лет заключения согласно трем статьям немецкого обвинения, говорится в международном ордере на арест, попавшем в распоряжение РИА Новости. "Максимальный срок лишения свободы или меры пресечения, которая может быть назначена за преступление(я): 15 лет лишения свободы", - говорится в документе. Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

