Рейтинг@Mail.ru
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/gody-2037787513.html
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы - РИА Новости, 27.08.2025
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы
Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в случае выдачи в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T09:19:00+03:00
2025-08-27T09:19:00+03:00
в мире
россия
сша
римини
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
РИМ, 27 авг – РИА Новости. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в случае выдачи в Германию угрожает наказание в виде 15 лет заключения согласно трем статьям немецкого обвинения, говорится в международном ордере на арест, попавшем в распоряжение РИА Новости. "Максимальный срок лишения свободы или меры пресечения, которая может быть назначена за преступление(я): 15 лет лишения свободы", - говорится в документе. Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://ria.ru/20240816/germanija-1966523242.html
https://ria.ru/20240814/diversiya-1966278632.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1966140504.html
россия
сша
римини
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, римини, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Римини, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Украинцу, обвиняемому в подрыве "Северных потоков", грозит 15 лет тюрьмы

Обвиняемому в подрыве "Северных потоков" украинцу Кузнецову грозит 15 лет тюрьмы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 27 авг – РИА Новости. Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, в случае выдачи в Германию угрожает наказание в виде 15 лет заключения согласно трем статьям немецкого обвинения, говорится в международном ордере на арест, попавшем в распоряжение РИА Новости.
"Максимальный срок лишения свободы или меры пресечения, которая может быть назначена за преступление(я): 15 лет лишения свободы", - говорится в документе.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В АдГ рассказали о реакции Берлина на расследование по "Северным потокам"
16 августа 2024, 08:07
Кузнецову вменяются три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Белый дом осудил диверсию против "Северного потока — 2"
14 августа 2024, 22:04
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Возможный участник подрыва "Северных потоков" выехал из Польши на Украину
14 августа 2024, 13:14
 
В миреРоссияСШАРиминиСергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала