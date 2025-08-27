Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/glava-2037765616.html
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.08.2025
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T02:20:00+03:00
2025-08-27T02:20:00+03:00
в мире
иран
австрия
тегеран (город)
рафаэль гросси
аббас аракчи
масуд пезешкиан
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. По его словам, гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". МАГАТЭ знает о сообщениях о приостановке сотрудничества со стороны Ирана, ожидает официальной информации от Тегерана, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Агентства Фредрик Даль. "Гросси в течение нескольких недель находится под круглосуточной охраной после конкретной иранской угрозы. Элитное подразделение австрийских спецслужб взяло под охрану Гросси после того, как разведка страны получила информацию об угрозе главе Международного агентства по атомной энергии от третьей стороны", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, австрийские власти действовали согласно разведывательным данным, указывающим на якобы конкретную угрозу Гросси, исходящую от лиц, связанных с Ираном. Как пишет издание, предоставленное главе МАГАТЭ подразделение Cobra задействовано для противодействия наиболее серьёзным угрозам, таким как подготовки терактов, и обеспечения безопасности высокопоставленных лиц, включая австрийского канцлера. Отмечается, что в случаях конкретных угроз высокопоставленным лицам подразделение круглосуточно задействует сотрудников, вооружённых автоматами, и по меньшей мере два бронированных автомобиля. При этом представитель МАГАТЭ Фредерик Даль не сказал, откуда исходила угроза для Гросси. "Мы можем подтвердить, что Австрия предоставила подразделение Cobra, но не можем сказать, откуда конкретно исходила угроза", - приводит его слова газета. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://ria.ru/20250826/magate-2037752201.html
https://ria.ru/20250827/rossija-2037762319.html
https://ria.ru/20250825/iran-2037469321.html
иран
австрия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_3f8babe868d7113128d2261d895d51dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, австрия, тегеран (город), рафаэль гросси, аббас аракчи, масуд пезешкиан, магатэ
В мире, Иран, Австрия, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ

WSJ: Гросси находится под круглосуточной охраной спецслужб Австрии из-за Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. По его словам, гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". МАГАТЭ знает о сообщениях о приостановке сотрудничества со стороны Ирана, ожидает официальной информации от Тегерана, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Агентства Фредрик Даль.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран, сообщил Гросси
Вчера, 22:51
"Гросси в течение нескольких недель находится под круглосуточной охраной после конкретной иранской угрозы. Элитное подразделение австрийских спецслужб взяло под охрану Гросси после того, как разведка страны получила информацию об угрозе главе Международного агентства по атомной энергии от третьей стороны", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, австрийские власти действовали согласно разведывательным данным, указывающим на якобы конкретную угрозу Гросси, исходящую от лиц, связанных с Ираном.
Как пишет издание, предоставленное главе МАГАТЭ подразделение Cobra задействовано для противодействия наиболее серьёзным угрозам, таким как подготовки терактов, и обеспечения безопасности высокопоставленных лиц, включая австрийского канцлера. Отмечается, что в случаях конкретных угроз высокопоставленным лицам подразделение круглосуточно задействует сотрудников, вооружённых автоматами, и по меньшей мере два бронированных автомобиля.
При этом представитель МАГАТЭ Фредерик Даль не сказал, откуда исходила угроза для Гросси.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Россия предложила продлить действие резолюции СБ ООН по Ирану
01:14
"Мы можем подтвердить, что Австрия предоставила подразделение Cobra, но не можем сказать, откуда конкретно исходила угроза", - приводит его слова газета.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому
25 августа, 15:23
 
В миреИранАвстрияТегеран (город)Рафаэль ГроссиАббас АракчиМасуд ПезешкианМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала