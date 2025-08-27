https://ria.ru/20250827/glava-2037765616.html

Глава МАГАТЭ находится под охраной спецслужб Австрии, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии, как утверждается, из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. По его словам, гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". МАГАТЭ знает о сообщениях о приостановке сотрудничества со стороны Ирана, ожидает официальной информации от Тегерана, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Агентства Фредрик Даль. "Гросси в течение нескольких недель находится под круглосуточной охраной после конкретной иранской угрозы. Элитное подразделение австрийских спецслужб взяло под охрану Гросси после того, как разведка страны получила информацию об угрозе главе Международного агентства по атомной энергии от третьей стороны", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, австрийские власти действовали согласно разведывательным данным, указывающим на якобы конкретную угрозу Гросси, исходящую от лиц, связанных с Ираном. Как пишет издание, предоставленное главе МАГАТЭ подразделение Cobra задействовано для противодействия наиболее серьёзным угрозам, таким как подготовки терактов, и обеспечения безопасности высокопоставленных лиц, включая австрийского канцлера. Отмечается, что в случаях конкретных угроз высокопоставленным лицам подразделение круглосуточно задействует сотрудников, вооружённых автоматами, и по меньшей мере два бронированных автомобиля. При этом представитель МАГАТЭ Фредерик Даль не сказал, откуда исходила угроза для Гросси. "Мы можем подтвердить, что Австрия предоставила подразделение Cobra, но не можем сказать, откуда конкретно исходила угроза", - приводит его слова газета. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

