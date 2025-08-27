ЕС готовит экстренные меры поддержки производства алюминия, пишет FT

Рейтинг@Mail.ru
14:09 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ЕС готовит экстренные меры поддержки производства алюминия из-за негативного эффекта введенных США пошлин, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. "Брюссель готовит экстренные меры для поддержки находящейся в тяжелом положении алюминиевой промышленности ЕС, тогда как режим пошлин Дональда Трампа перенаправляет европейский (алюминиевый - ред.) металлолом в США, заставляя местные перерабатывающие заводы бороться за выживание", - говорится в статье. Источники заявили изданию, что Еврокомиссия рассматривает ряд мер, о которых планирует объявить в сентябре, в частности, они могут включать в себя налоговый сбор на весь экспорт металлолома из ЕС в другие страны мира. Издание отмечает, что дефицит металлолома для переработки и повторного производства продукции, который при этом не облагается американскими пошлинами, приводит к консервации европейских заводов по переработке и плавке металлолома. При этом подчеркивается, что любые меры ЕС по ограничению экспорта металлолома могут обострить отношения с США. Глава отраслевой ассоциации European Aluminium Пауль Фосс в комментарии изданию выразил мнение, что у ЕС есть лишь несколько недель, чтобы уладить ситуацию. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
в мире, сша, вашингтон (штат), америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
