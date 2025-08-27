Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания

Рейтинг@Mail.ru
10:09 27.08.2025 (обновлено: 10:24 27.08.2025)
энгельс
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержанный украинский агент, готовивший атаку ударных БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, рассказал на видео от ФСБ РФ, что для реализации плана снял в Саратове квартиру в высоком доме с видом на город-спутник.Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области."(Выехал в Саратов) с целью снять квартиру в высоком доме и с видом на город Энгельс", - сказал задержанный.
энгельс, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержанный украинский агент, готовивший атаку ударных БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, рассказал на видео от ФСБ РФ, что для реализации плана снял в Саратове квартиру в высоком доме с видом на город-спутник.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.
"(Выехал в Саратов) с целью снять квартиру в высоком доме и с видом на город Энгельс", - сказал задержанный.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ
ФСБ показала бомбу в иконе, с помощью которой планировали устроить теракт
25 августа, 10:28
 
Энгельс
Служба безопасности Украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Происшествия
 
 
