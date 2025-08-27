https://ria.ru/20250827/engels-2037794676.html
Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания
Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания - РИА Новости, 27.08.2025
Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания
Задержанный украинский агент, готовивший атаку ударных БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, рассказал на видео от ФСБ РФ, что для реализации плана снял в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T10:09:00+03:00
2025-08-27T10:09:00+03:00
2025-08-27T10:24:00+03:00
энгельс
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержанный украинский агент, готовивший атаку ударных БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, рассказал на видео от ФСБ РФ, что для реализации плана снял в Саратове квартиру в высоком доме с видом на город-спутник.Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области."(Выехал в Саратов) с целью снять квартиру в высоком доме и с видом на город Энгельс", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html
энгельс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Энгельс, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания
Готовивший диверсию в Энгельсе агент специально снял квартиру в высоком доме