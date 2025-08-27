https://ria.ru/20250827/engels-2037794676.html

Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания

Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания - РИА Новости, 27.08.2025

Агент СБУ, готовивший диверсию в Энгельсе, дал показания

Задержанный украинский агент, готовивший атаку ударных БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, рассказал на видео от ФСБ РФ, что для реализации плана снял в... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:09:00+03:00

2025-08-27T10:09:00+03:00

2025-08-27T10:24:00+03:00

энгельс

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержанный украинский агент, готовивший атаку ударных БПЛА на военный аэродром в Энгельсе, рассказал на видео от ФСБ РФ, что для реализации плана снял в Саратове квартиру в высоком доме с видом на город-спутник.Ранее в ФСБ сообщили, что в Волгограде задержан агент СБУ, который должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА с целью атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области."(Выехал в Саратов) с целью снять квартиру в высоком доме и с видом на город Энгельс", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250825/ikona-2037385200.html

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельс, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия