Рейтинг@Mail.ru
Экс-профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 27.08.2025
https://ria.ru/20250827/eks-professor-2037907815.html
Экс-профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию ВС
Экс-профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 27.08.2025
Экс-профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию ВС
Бывший профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-27T16:25:00+03:00
2025-08-27T16:25:00+03:00
россия
санкт-петербург
финляндия
александр панченко
европейский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Бывший профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Гельман оштрафован на 30 тысяч рублей. Решением Василеостровского районного суда он признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП", - сообщили в пресс-службе судов, не уточнив подробности. Источник РИА Новости в силовых структурах города добавил, что Гельман в 2022 году в своем Telegram-канале публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. "До 2023 года Гельман являлся профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета и открыто выступал против проведения СВО. Впоследствии он переехал в Финляндию, при этом продолжает регулярно посещать Россию, где организует лекции", - рассказал собеседник агентства. Ранее другие сотрудники Европейского университета были признаны виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ. Так, в апреле этого года руководитель Центра антропологии и религии вуза Александра Панченко получил штраф в 40 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. До этого, в декабре 2024 года, по данной статье КоАП привлекли к ответственности Александра Королева – руководителя лаборатории "Искусство и искусственный интеллект" Европейского университета.
https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html
россия
санкт-петербург
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, финляндия, александр панченко, европейский университет
Россия, Санкт-Петербург, Финляндия, Александр Панченко, Европейский университет
Экс-профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию ВС

Суд оштрафовал экс-профессора Европейского университета за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Бывший профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Гельман оштрафован на 30 тысяч рублей. Решением Василеостровского районного суда он признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП", - сообщили в пресс-службе судов, не уточнив подробности.
Источник РИА Новости в силовых структурах города добавил, что Гельман в 2022 году в своем Telegram-канале публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. "До 2023 года Гельман являлся профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета и открыто выступал против проведения СВО. Впоследствии он переехал в Финляндию, при этом продолжает регулярно посещать Россию, где организует лекции", - рассказал собеседник агентства.
Ранее другие сотрудники Европейского университета были признаны виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ. Так, в апреле этого года руководитель Центра антропологии и религии вуза Александра Панченко получил штраф в 40 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. До этого, в декабре 2024 года, по данной статье КоАП привлекли к ответственности Александра Королева – руководителя лаборатории "Искусство и искусственный интеллект" Европейского университета.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС
19 сентября 2024, 16:33
 
РоссияСанкт-ПетербургФинляндияАлександр ПанченкоЕвропейский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала