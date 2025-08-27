https://ria.ru/20250827/eks-professor-2037907815.html

Экс-профессора Европейского университета оштрафовали за дискредитацию ВС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Бывший профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман оштрафован за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Гельман оштрафован на 30 тысяч рублей. Решением Василеостровского районного суда он признан виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП", - сообщили в пресс-службе судов, не уточнив подробности. Источник РИА Новости в силовых структурах города добавил, что Гельман в 2022 году в своем Telegram-канале публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. "До 2023 года Гельман являлся профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета и открыто выступал против проведения СВО. Впоследствии он переехал в Финляндию, при этом продолжает регулярно посещать Россию, где организует лекции", - рассказал собеседник агентства. Ранее другие сотрудники Европейского университета были признаны виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ. Так, в апреле этого года руководитель Центра антропологии и религии вуза Александра Панченко получил штраф в 40 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. До этого, в декабре 2024 года, по данной статье КоАП привлекли к ответственности Александра Королева – руководителя лаборатории "Искусство и искусственный интеллект" Европейского университета.

