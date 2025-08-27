Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах - РИА Новости, 27.08.2025
14:24 27.08.2025 (обновлено: 14:37 27.08.2025)
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах
Около пяти миллионов студентов будут обучаться в российских вузах в 2025-2026 учебном году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Около пяти миллионов студентов будут обучаться в российских вузах в 2025-2026 учебном году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас в этом году пять миллионов студентов пойдут в 1,2 тысячи вузов по всей стране", - сказал Чернышенко во время совещания президента РФ с членами кабмина. Он отметил, что самым популярным направлением является инженерное дело, медицина и педагогика.
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах

В российских вузах в 2025 году будут учиться пять миллионов студентов

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Около пяти миллионов студентов будут обучаться в российских вузах в 2025-2026 учебном году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"У нас в этом году пять миллионов студентов пойдут в 1,2 тысячи вузов по всей стране", - сказал Чернышенко во время совещания президента РФ с членами кабмина.
Он отметил, что самым популярным направлением является инженерное дело, медицина и педагогика.
