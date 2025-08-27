https://ria.ru/20250827/chernyshenko-2037879429.html
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах - РИА Новости, 27.08.2025
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах
Около пяти миллионов студентов будут обучаться в российских вузах в 2025-2026 учебном году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
2025-08-27T14:24:00+03:00
2025-08-27T14:24:00+03:00
2025-08-27T14:37:00+03:00
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Около пяти миллионов студентов будут обучаться в российских вузах в 2025-2026 учебном году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "У нас в этом году пять миллионов студентов пойдут в 1,2 тысячи вузов по всей стране", - сказал Чернышенко во время совещания президента РФ с членами кабмина. Он отметил, что самым популярным направлением является инженерное дело, медицина и педагогика.
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах
В российских вузах в 2025 году будут учиться пять миллионов студентов