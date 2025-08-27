https://ria.ru/20250827/balanin-2037899298.html

Баланин: искусственный интеллект стал важной частью системы ОМС

Баланин: искусственный интеллект стал важной частью системы ОМС - РИА Новости, 27.08.2025

Баланин: искусственный интеллект стал важной частью системы ОМС

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью системы обязательного медицинского страхования, за первые полгода 2025 года нейросети проанализировали 2,7... РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T15:54:00+03:00

2025-08-27T15:54:00+03:00

2025-08-27T15:54:00+03:00

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью системы обязательного медицинского страхования, за первые полгода 2025 года нейросети проанализировали 2,7 миллиона медицинских исследований, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Фонд совместно с федеральным Минздравом оценивает возможность распространения технологий искусственного интеллекта в реальную практику. Так, для развития и внедрения систем, связанных с использованием систем поддержки принятия врачебных решений, в программу государственных гарантий на 2025–2027 годы вошло установление нормативов финансовых затрат для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с учетом расходов на использование ИИ не только при маммографии, но и при рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. "За январь–июнь текущего года с использованием ИИ проведено более 763 тысяч маммографических исследований, почти 1,9 миллиона исследований с применением рентгенографии/флюорографии грудной клетки; более 86 тысяч исследований с применением КТ органов грудной клетки", - отметил Баланин, его слова приводит пресс-служба ФОМС. По мере приобретения субъектами РФ оборудования с возможностью применения ИИ будет наращиваться внедрение систем поддержки врачебных решений в медицинскую практику, что повысит доступность и качество медицинской помощи. Внедрение подсистемы поддержки принятия врачебных решений с использованием ИИ позволяет достичь положительных результатов, отметил глава фонда. Например, медицинская помощь становится доступнее за счет уменьшения времени на анализ и подготовку врачебного заключения. Также благодаря инструментам предварительного анализа и формализации полученных данных автоматизируется процесс описания исследования. При этом, по словам Баланина, искусственный интеллект в медицине выполняет роль высокотехнологичного помощника, расширяющего возможности врача. Само заключение, выданное ИИ, – это не готовый диагноз, а инструмент для врача, который интерпретирует результаты в контексте конкретного случая.

https://ria.ru/20250703/foms--2026917833.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф