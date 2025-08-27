Умер Сергей Алексашкин
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Сергей Алексашкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
"На 74-м году жизни не стало Сергея Николаевича Алексашкина. Выдающийся советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России, он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет, напомнили в пресс-службе. Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, "пленили зрителей разных уголков света", подчеркнули в театре.
Также в Мариинке напомнили, что артист гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, в качестве приглашенного солиста выступал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден, а также Вашингтонского, Римского и Гамбургского оперных театров, Королевской оперы в Стокгольме, Финской национальной оперы и других, пел на сценах крупнейших концертных залов Европы и сотрудничал с крупнейшими дирижерами современности.
"Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям", - говорится в сообщении.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.