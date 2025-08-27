https://ria.ru/20250827/aleksashkin-2037880660.html

Умер Сергей Алексашкин

Умер Сергей Алексашкин - РИА Новости, 27.08.2025

Умер Сергей Алексашкин

Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет, сообщили в пресс-службе Мариинского театра. РИА Новости, 27.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Народный артист России, оперный певец Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет, сообщили в пресс-службе Мариинского театра."На 74-м году жизни не стало Сергея Николаевича Алексашкина. Выдающийся советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России, он запомнился благодарным зрителям не только как талантливый бас, но и как непревзойденный драматический актер", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет, напомнили в пресс-службе. Его безукоризненный талант проживания образа и виртуозного перевоплощения, глубокий голос, особенно раскрывающийся в русском репертуаре, "пленили зрителей разных уголков света", подчеркнули в театре.Также в Мариинке напомнили, что артист гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, в качестве приглашенного солиста выступал на сценах Метрополитен-оперы, театра Ла Скала, Королевского оперного театра Ковент-Гарден, а также Вашингтонского, Римского и Гамбургского оперных театров, Королевской оперы в Стокгольме, Финской национальной оперы и других, пел на сценах крупнейших концертных залов Европы и сотрудничал с крупнейшими дирижерами современности."Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича, его коллегам и друзьям", - говорится в сообщении.О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе.

