В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром - РИА Новости, 27.08.2025
10:06 27.08.2025 (обновлено: 10:34 27.08.2025)
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства", — говорится в заявлении.По полученным данным, с 2019 по 2022 год задержанный жил во Львовской области. Там его завербовала СБУ: в обмен на украинское гражданство он должен был совершить диверсию на территории России. Злоумышленник прошел подготовку в Киеве и приехал в Волгоград под предлогом возвращения домой. Затем он отправился в Саратов и снял там квартиру в высоком доме. Подозреваемый должен был установить оборудование для ударных БПЛА для последующей атаки на военный аэродром в Энгельсе. Под видом курьера он собирался извлечь средства для организации диверсии, в этот момент его задержала ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Преступника арестовали.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства", — говорится в заявлении.
По полученным данным, с 2019 по 2022 год задержанный жил во Львовской области. Там его завербовала СБУ: в обмен на украинское гражданство он должен был совершить диверсию на территории России. Злоумышленник прошел подготовку в Киеве и приехал в Волгоград под предлогом возвращения домой.
Затем он отправился в Саратов и снял там квартиру в высоком доме. Подозреваемый должен был установить оборудование для ударных БПЛА для последующей атаки на военный аэродром в Энгельсе. Под видом курьера он собирался извлечь средства для организации диверсии, в этот момент его задержала ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Преступника арестовали.
