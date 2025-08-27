https://ria.ru/20250827/agent-2037794180.html
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.08.2025
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства", — говорится в заявлении.По полученным данным, с 2019 по 2022 год задержанный жил во Львовской области. Там его завербовала СБУ: в обмен на украинское гражданство он должен был совершить диверсию на территории России. Злоумышленник прошел подготовку в Киеве и приехал в Волгоград под предлогом возвращения домой. Затем он отправился в Саратов и снял там квартиру в высоком доме. Подозреваемый должен был установить оборудование для ударных БПЛА для последующей атаки на военный аэродром в Энгельсе. Под видом курьера он собирался извлечь средства для организации диверсии, в этот момент его задержала ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Преступника арестовали.
