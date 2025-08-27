https://ria.ru/20250827/agent-2037794180.html

В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром

В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром - РИА Новости, 27.08.2025

В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром

В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-27T10:06:00+03:00

2025-08-27T10:06:00+03:00

2025-08-27T10:34:00+03:00

безопасность

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

волгоград

энгельс

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037796021_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1671996854176c76ec29c2009545b37a.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства", — говорится в заявлении.По полученным данным, с 2019 по 2022 год задержанный жил во Львовской области. Там его завербовала СБУ: в обмен на украинское гражданство он должен был совершить диверсию на территории России. Злоумышленник прошел подготовку в Киеве и приехал в Волгоград под предлогом возвращения домой. Затем он отправился в Саратов и снял там квартиру в высоком доме. Подозреваемый должен был установить оборудование для ударных БПЛА для последующей атаки на военный аэродром в Энгельсе. Под видом курьера он собирался извлечь средства для организации диверсии, в этот момент его задержала ФСБ.Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Преступника арестовали.

https://ria.ru/20250827/donetsk-2037777954.html

https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html

россия

волгоград

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе 2025-08-27T10:06 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, волгоград, энгельс, служба безопасности украины