В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
2025-08-27T22:16:00+03:00
2025-08-27T22:16:00+03:00
2025-08-27T22:30:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
