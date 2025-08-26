https://ria.ru/20250826/zasedanie-2037561926.html

СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам"

СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.08.2025

СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам"

Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T00:10:00+03:00

2025-08-26T00:10:00+03:00

2025-08-26T00:10:00+03:00

в мире

россия

римини

германия

сергей кузнецов (архитектор)

дмитрий полянский

дмитрий песков

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960305768_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_25bf79555d3d60a6526d1dfaf9a98e40.jpg

ООН, 26 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". О соответствующем заседании сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно было запрошено российской стороной в связи "с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов". В ходе заседания во вторник, отмечал он, российские дипломаты будут "привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности". Заседание пройдет в 16.00 по времени Нью-Йорка (23.00 мск). В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://ria.ru/20250822/sud-2037012520.html

https://ria.ru/20250822/potok-2036997137.html

россия

римини

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, римини, германия, сергей кузнецов (архитектор), дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, совет безопасности оон