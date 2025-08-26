Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.08.2025
00:10 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/zasedanie-2037561926.html
СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам"
СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.08.2025
СБ ООН по запросу России проведет заседание по "Северным потокам"
Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T00:10:00+03:00
2025-08-26T00:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960305768_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_25bf79555d3d60a6526d1dfaf9a98e40.jpg
ООН, 26 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках". О соответствующем заседании сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно было запрошено российской стороной в связи "с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов". В ходе заседания во вторник, отмечал он, российские дипломаты будут "привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности". Заседание пройдет в 16.00 по времени Нью-Йорка (23.00 мск). В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
ООН, 26 авг – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник по запросу России проведет срочное заседание по теме терактов на "Северных потоках".
О соответствующем заседании сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, оно было запрошено российской стороной в связи "с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов".
В ходе заседания во вторник, отмечал он, российские дипломаты будут "привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности".
Заседание пройдет в 16.00 по времени Нью-Йорка (23.00 мск).
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, предположительно, выступил координатором диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
