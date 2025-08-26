Рейтинг@Mail.ru
Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 26.08.2025 (обновлено: 11:54 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037576106.html
Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина
Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина - РИА Новости, 26.08.2025
Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином и передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T06:13:00+03:00
2025-08-26T11:54:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
си цзиньпин
вячеслав володин
всекитайское собрание народных представителей
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037600212_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_9059cd2e8cda25c93aa5172949157ec9.jpg
ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином и передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.Он также проинформировал лидера КНР о прошедшем сегодня десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей."Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. Именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", — сказал Володин.Си Цзиньпинь, в свою очередь, высоко оценил вклад спикера Госдумы и российских депутатов в развитие сотрудничества двух стран. Он также отметил итоги заседания межпарламентской комиссии."Законодательные органы очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. &lt;...&gt; Нам следует продолжать традиционную дружбу между странами, улучшать обмен и взаимодействие по линии законодательных органов и по другим направлениям", — подчеркнул председатель КНР.Другие заявления Си Цзиньпина:В понедельник Володин во главе парламентской делегации прибыл в Пекин по приглашению председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи. Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037572846.html
https://ria.ru/20250821/realnost-2036540428.html
https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037600212_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_268ea29ca939052dae5a98e0f0bc70af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, россия, си цзиньпин, вячеслав володин, всекитайское собрание народных представителей, госдума рф, владимир путин
В мире, Китай, Пекин, Россия, Си Цзиньпин, Вячеслав Володин, Всекитайское собрание народных представителей, Госдума РФ, Владимир Путин

Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином и передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Он также проинформировал лидера КНР о прошедшем сегодня десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Госдуме рассказали об отношениях России и Китая
04:59
"Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. Именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", — сказал Володин.
Си Цзиньпинь, в свою очередь, высоко оценил вклад спикера Госдумы и российских депутатов в развитие сотрудничества двух стран. Он также отметил итоги заседания межпарламентской комиссии.
"Законодательные органы очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. <...> Нам следует продолжать традиционную дружбу между странами, улучшать обмен и взаимодействие по линии законодательных органов и по другим направлениям", — подчеркнул председатель КНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Три миллиарда человек ждет новая реальность
21 августа, 08:00
Другие заявления Си Цзиньпина:
  • Москва и Пекин должны содействовать развитию более справедливого международного порядка;
  • сейчас отношения России и КНР можно назвать наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав;
  • СССР и Китай принесли огромные жертвы, сопротивляясь японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии, внеся значительный вклад в победу во Второй мировой войне.
В понедельник Володин во главе парламентской делегации прибыл в Пекин по приглашению председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи. Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
Вчера, 16:00
 
В миреКитайПекинРоссияСи ЦзиньпинВячеслав ВолодинВсекитайское собрание народных представителейГосдума РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала