Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина

ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Пекине с председателем Китая Си Цзиньпином и передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.Он также проинформировал лидера КНР о прошедшем сегодня десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей."Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. Именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", — сказал Володин.Си Цзиньпинь, в свою очередь, высоко оценил вклад спикера Госдумы и российских депутатов в развитие сотрудничества двух стран. Он также отметил итоги заседания межпарламентской комиссии."Законодательные органы очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. <...> Нам следует продолжать традиционную дружбу между странами, улучшать обмен и взаимодействие по линии законодательных органов и по другим направлениям", — подчеркнул председатель КНР.Другие заявления Си Цзиньпина:В понедельник Володин во главе парламентской делегации прибыл в Пекин по приглашению председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи. Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
