Рейтинг@Mail.ru
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 26.08.2025 (обновлено: 05:51 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037574881.html
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине - РИА Новости, 26.08.2025
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:41:00+03:00
2025-08-26T05:51:00+03:00
пекин
в мире
китай
россия
вячеслав володин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_6ef4e682dd03b857c23e0763c164aa6d.jpg
ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая."Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным", — говорится в сообщении.В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_61:0:946:663_1920x0_80_0_0_bb712de1a24fec25310e9aab49e7508d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, в мире, китай, россия, вячеслав володин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
Пекин, В мире, Китай, Россия, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Вячеслав Володин и Си Цзиньпин встретились в Китае

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая.
«
"Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным", — говорится в сообщении.
В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
Вчера, 16:00
 
ПекинВ миреКитайРоссияВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала