https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037574881.html
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине - РИА Новости, 26.08.2025
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:41:00+03:00
2025-08-26T05:41:00+03:00
2025-08-26T05:51:00+03:00
пекин
в мире
китай
россия
вячеслав володин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_6ef4e682dd03b857c23e0763c164aa6d.jpg
ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая."Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным", — говорится в сообщении.В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
https://ria.ru/20250825/rossija-2037477270.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_61:0:946:663_1920x0_80_0_0_bb712de1a24fec25310e9aab49e7508d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, в мире, китай, россия, вячеслав володин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
Пекин, В мире, Китай, Россия, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей
Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Вячеслав Володин и Си Цзиньпин встретились в Китае