Володин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T05:41:00+03:00

2025-08-26T05:51:00+03:00

пекин

в мире

китай

россия

вячеслав володин

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035468733_0:74:1000:637_1920x0_80_0_0_6ef4e682dd03b857c23e0763c164aa6d.jpg

ПЕКИН, 26 авг — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает Центральное телевидение Китая."Двадцать шестого августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы Российской Федерации Володиным", — говорится в сообщении.В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.Стороны также планируют обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.

пекин

китай

россия

2025

пекин, в мире, китай, россия, вячеслав володин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей