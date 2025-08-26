Рейтинг@Mail.ru
Володин прибыл в китайский Чанчунь - РИА Новости, 26.08.2025
08:56 26.08.2025
Володин прибыл в китайский Чанчунь
в мире
россия
чанчунь
китай
вячеслав володин
си цзиньпин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ во вторник прибыл в китайский Чанчунь. В ходе визита делегация Госдумы встретится с руководством провинции Цзилинь, возложит венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям, сообщили в пресс-службе Госдумы. Чанчунь - один из ведущих экономических центров северо-востока Китая, крупный промышленный город. Здесь работает 2700 предприятий металлургической, обрабатывающей промышленности, биофармацевтики, информационных технологий и другие. Председатель Государственной Думы во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее в Пекине Володина принял председатель КНР Си Цзиньпин, накануне состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в китайской столице прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП.
в мире, россия, чанчунь, китай, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Россия, Чанчунь, Китай, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вячеслав Володин. Архивное фото
ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ во вторник прибыл в китайский Чанчунь.
В ходе визита делегация Госдумы встретится с руководством провинции Цзилинь, возложит венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Чанчунь - один из ведущих экономических центров северо-востока Китая, крупный промышленный город. Здесь работает 2700 предприятий металлургической, обрабатывающей промышленности, биофармацевтики, информационных технологий и другие.
Председатель Государственной Думы во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее в Пекине Володина принял председатель КНР Си Цзиньпин, накануне состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в китайской столице прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП.
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
В миреРоссияЧанчуньКитайВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
