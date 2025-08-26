Володин прибыл в китайский Чанчунь

https://ria.ru/20250826/volodin-2037587745.html

ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ во вторник прибыл в китайский Чанчунь. В ходе визита делегация Госдумы встретится с руководством провинции Цзилинь, возложит венок и цветы к мемориалу советским летчикам-освободителям, сообщили в пресс-службе Госдумы. Чанчунь - один из ведущих экономических центров северо-востока Китая, крупный промышленный город. Здесь работает 2700 предприятий металлургической, обрабатывающей промышленности, биофармацевтики, информационных технологий и другие. Председатель Государственной Думы во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее в Пекине Володина принял председатель КНР Си Цзиньпин, накануне состоялась встреча спикера Госдумы с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в китайской столице прошло десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и ВСНП.

