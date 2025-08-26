Рейтинг@Mail.ru
Володин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение исторической памяти
06:53 26.08.2025 (обновлено: 06:55 26.08.2025)
Володин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение исторической памяти
Володин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение исторической памяти - РИА Новости, 26.08.2025
Володин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение исторической памяти
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти, внимание к мемориалам советским... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
китай
россия
пекин
вячеслав володин
си цзиньпин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти, внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам. "Хочется высказать слова благодарности за то, с каким вниманием здесь, в Китае, вы относитесь к исторической памяти, к нашим захоронениям, мемориалам советским солдатам и офицерам", - сказал Володин на встрече во вторник. Он отметил, что одним из вопросов, которые обсуждались в ходе состоявшегося в Пекине 10-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, стала тема защиты исторической памяти. Володин особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй Мировой войне. "Мы вместе с Китаем отмечаем 80-летие Победы в войне сопротивления японскому милитаризму. Понимаем, насколько тяжело далась эта победа. Нам очень важно, чтобы мы помнили победителей, тех, кто пожертвовал свою жизнь, чтобы мы сегодня могли развиваться, планировали будущее. Именно ценой огромных потерь наши народы сделали все для завоевания свободы, независимости", - подчеркнул председатель Госдумы. На следующей неделе в Китае будут широко отмечать 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и окончание Второй Мировой войны, напомнил председатель КНР. "Китай и СССР, будучи главными театрами военных действий Азии и Европы, внесли важный вклад в победу во Второй Мировой войне", - сказал он. Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее он встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
китай
россия
пекин
в мире, китай, россия, пекин, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Россия, Пекин, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Володин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение исторической памяти

Володин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к мемориалам советским солдатам

© Фото : ГосдумаПредседатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Госдума
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти, внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам.
"Хочется высказать слова благодарности за то, с каким вниманием здесь, в Китае, вы относитесь к исторической памяти, к нашим захоронениям, мемориалам советским солдатам и офицерам", - сказал Володин на встрече во вторник.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина
Он отметил, что одним из вопросов, которые обсуждались в ходе состоявшегося в Пекине 10-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, стала тема защиты исторической памяти.
Володин особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй Мировой войне. "Мы вместе с Китаем отмечаем 80-летие Победы в войне сопротивления японскому милитаризму. Понимаем, насколько тяжело далась эта победа. Нам очень важно, чтобы мы помнили победителей, тех, кто пожертвовал свою жизнь, чтобы мы сегодня могли развиваться, планировали будущее. Именно ценой огромных потерь наши народы сделали все для завоевания свободы, независимости", - подчеркнул председатель Госдумы.
На следующей неделе в Китае будут широко отмечать 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и окончание Второй Мировой войны, напомнил председатель КНР.
"Китай и СССР, будучи главными театрами военных действий Азии и Европы, внесли важный вклад в победу во Второй Мировой войне", - сказал он.
Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее он встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Россия и Китай укрепляют партнерство в условиях вызовов, заявил Володин
В миреКитайРоссияПекинВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
