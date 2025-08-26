https://ria.ru/20250826/volodin-2037575488.html

Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина

2025-08-26T06:04:00+03:00

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей."Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. И именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", - сказал Володин.Си Цзиньпин отметил вклад Володина и депутатов Госдумы "в развитие китайско-российских отношений и двустороннего сотрудничества", что "китайская сторона очень ценит". "Нам следует продолжать традиционную дружбу между нашими странами, улучшать обмен и взаимодействие по линии законодательных органов и по другим направлениям", - отметил председатель КНР.Он также высоко оценил результаты заседания межпарламентской комиссии. "Законодательные органы двух стран очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. Вы также вносите большой вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

