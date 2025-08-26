Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина
© Фото : ГосдумаПредседатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.
"Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. И именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", - сказал Володин.
Си Цзиньпин отметил вклад Володина и депутатов Госдумы "в развитие китайско-российских отношений и двустороннего сотрудничества", что "китайская сторона очень ценит". "Нам следует продолжать традиционную дружбу между нашими странами, улучшать обмен и взаимодействие по линии законодательных органов и по другим направлениям", - отметил председатель КНР.
Он также высоко оценил результаты заседания межпарламентской комиссии. "Законодательные органы двух стран очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. Вы также вносите большой вклад в развитие двусторонних отношений", - сказал Си Цзиньпин.
Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
