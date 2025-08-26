Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске
26.08.2025
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске
Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши штурмовые подразделения продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки. Непосредственно в самом Купянске передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он отметил, что положение противника в населенном пункте ухудшилось.
2025
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши штурмовые подразделения продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки. Непосредственно в самом Купянске передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он отметил, что положение противника в населенном пункте ухудшилось.
