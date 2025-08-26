https://ria.ru/20250826/vojska-2037584511.html
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске - РИА Новости, 26.08.2025
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске
Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:32:00+03:00
2025-08-26T08:32:00+03:00
2025-08-26T08:33:00+03:00
безопасность
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши штурмовые подразделения продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки. Непосредственно в самом Купянске передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он отметил, что положение противника в населенном пункте ухудшилось.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей марочко
Безопасность, Андрей Марочко
Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске
Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись до парка имени Комсомола в Купянске