Марочко рассказал, насколько российские войска продвинулись в Купянске

Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.08.2025

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Российские войска в Купянске дошли до парка имени Комсомола, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши штурмовые подразделения продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки. Непосредственно в самом Купянске передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он отметил, что положение противника в населенном пункте ухудшилось.

