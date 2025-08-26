https://ria.ru/20250826/ukraina-2037744311.html
В США оценили перспективы ВСУ достичь главной цели
В США оценили перспективы ВСУ достичь главной цели - РИА Новости, 26.08.2025
В США оценили перспективы ВСУ достичь главной цели
У Украины не осталось шансов на возвращение утраченных территорий из-за уверенного продвижения российской армии, пишет National Interest. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. У Украины не осталось шансов на возвращение утраченных территорий из-за уверенного продвижения российской армии, пишет National Interest."Учитывая значительные успехи российских войск на Украине, шансы украинцев на достижение заявленных стратегических целей по восстановлению контроля Киева над Восточной Украиной или Крымским полуостровом крайне малы", — говорится в материале.Издание отмечает, что российская оборонно-промышленная база находится на высочайшем уровне, производя каждые три месяца столько же, сколько всё НАТО производит за год.Как свидетельствует сводка Минобороны за прошедшую неделю, Вооруженные силы России освободили девять сел в ДНР и Днепропетровской области, в частности Катериновку, Александро-Шультино, Владимировку, Русин Яр, Сухецкое, Панковку, Колодези, Вороное и Новогеоргиевку.
