Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком Трампа - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/tramp-2037735612.html
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком Трампа
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком Трампа - РИА Новости, 26.08.2025
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком Трампа
Комитет по надзору палаты представителей конгресса США потребовал от распорядителей наследства финансиста Джеффри Эпштейна предоставить ряд документов, в том... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T19:28:00+03:00
2025-08-26T19:28:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029874328_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_c35fb42f834992437f7f8a6a4ab459bd.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США потребовал от распорядителей наследства финансиста Джеффри Эпштейна предоставить ряд документов, в том числе альбом к его 50-летию с предполагаемым рисунком президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на электронную копию запроса. Альбом к юбилею Эпштейна в 2003 году составила его подруга Гислейн Максвелл. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что в альбоме находится фривольное изображение обнаженной женщины, которое в качестве поздравления Эпштейну якобы нарисовал Трамп, не занимавший тогда государственных постов. Трамп заявил, что предполагаемая запись была "поддельной", и начал судебное разбирательство по делу о клевете против газеты и ее владельца Руперта Мердока. "Предоставить… все записи, содержащиеся в указанной кожаной книге, составленной госпожой Гислейн Максвелл к 50-летию Эпштейна", - говорится в запросе комитета. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. В июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
https://ria.ru/20250813/tramp-2034908373.html
https://ria.ru/20250814/tramp-2035145495.html
https://ria.ru/20250808/epshteyn-2034008892.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029874328_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6cef1c225341f10f3e8774339d7e2a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп, конгресс сша
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Конгресс США
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком Трампа

В конгрессе США запросили альбом с рисунком Трампа к 50-летию Эпштейна

© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США потребовал от распорядителей наследства финансиста Джеффри Эпштейна предоставить ряд документов, в том числе альбом к его 50-летию с предполагаемым рисунком президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на электронную копию запроса.
Альбом к юбилею Эпштейна в 2003 году составила его подруга Гислейн Максвелл. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что в альбоме находится фривольное изображение обнаженной женщины, которое в качестве поздравления Эпштейну якобы нарисовал Трамп, не занимавший тогда государственных постов. Трамп заявил, что предполагаемая запись была "поддельной", и начал судебное разбирательство по делу о клевете против газеты и ее владельца Руперта Мердока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Опрос: американцы считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна
13 августа, 00:20
"Предоставить… все записи, содержащиеся в указанной кожаной книге, составленной госпожой Гислейн Максвелл к 50-летию Эпштейна", - говорится в запросе комитета.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Меланья Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна
14 августа, 02:55
В июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Дело Эпштейна обнажило ахиллесову пяту Трампа
8 августа, 08:00
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд ТрампКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала