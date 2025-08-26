https://ria.ru/20250826/tramp-2037735612.html

В конгрессе запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком Трампа

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США потребовал от распорядителей наследства финансиста Джеффри Эпштейна предоставить ряд документов, в том числе альбом к его 50-летию с предполагаемым рисунком президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на электронную копию запроса. Альбом к юбилею Эпштейна в 2003 году составила его подруга Гислейн Максвелл. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что в альбоме находится фривольное изображение обнаженной женщины, которое в качестве поздравления Эпштейну якобы нарисовал Трамп, не занимавший тогда государственных постов. Трамп заявил, что предполагаемая запись была "поддельной", и начал судебное разбирательство по делу о клевете против газеты и ее владельца Руперта Мердока. "Предоставить… все записи, содержащиеся в указанной кожаной книге, составленной госпожой Гислейн Максвелл к 50-летию Эпштейна", - говорится в запросе комитета. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут. В июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

