Рейтинг@Mail.ru
Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.08.2025 (обновлено: 09:26 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/svo-2037573229.html
Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области
Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025
Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области
Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:05:00+03:00
2025-08-26T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-80бв
вооруженные силы украины
днепропетровская область
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997479_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9accef235fe5855cb7e436d38c0377c2.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Восток" в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции противника, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, что маневренность и высокая точность огня позволили уничтожить укрепления и снизить активность украинских боевиков.Накануне Минобороны сообщило об освобождении села Запорожское в Днепропетровской области. Это улучшило тактическое положение российских войск и лишило противника еще одного опорного узла обороны. Бойцы уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные ВСУ оборонительные сооружения.
https://ria.ru/20250825/ataki-2037353466.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997479_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_270ed5a34d823b69352b52a50d77211a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), т-80бв, вооруженные силы украины, днепропетровская область, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-80БВ, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Россия, Украина, Безопасность
Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Экипаж танка Т-80БВ уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России.
"Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Восток" в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции противника, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области
Вчера, 05:17
Отмечается, что маневренность и высокая точность огня позволили уничтожить укрепления и снизить активность украинских боевиков.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении села Запорожское в Днепропетровской области. Это улучшило тактическое положение российских войск и лишило противника еще одного опорного узла обороны. Бойцы уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные ВСУ оборонительные сооружения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-80БВВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала