Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области
Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:05:00+03:00
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Восток" в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции противника, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, что маневренность и высокая точность огня позволили уничтожить укрепления и снизить активность украинских боевиков.Накануне Минобороны сообщило об освобождении села Запорожское в Днепропетровской области. Это улучшило тактическое положение российских войск и лишило противника еще одного опорного узла обороны. Бойцы уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные ВСУ оборонительные сооружения.
