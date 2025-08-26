https://ria.ru/20250826/svo-2037573229.html

Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025

Российские танки уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T05:05:00+03:00

2025-08-26T05:05:00+03:00

2025-08-26T09:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-80бв

вооруженные силы украины

днепропетровская область

россия

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028997479_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9accef235fe5855cb7e436d38c0377c2.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВ группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России."Экипаж танка Т-80БВ группировки войск "Восток" в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции противника, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области", — заявили в ведомстве.Отмечается, что маневренность и высокая точность огня позволили уничтожить укрепления и снизить активность украинских боевиков.Накануне Минобороны сообщило об освобождении села Запорожское в Днепропетровской области. Это улучшило тактическое положение российских войск и лишило противника еще одного опорного узла обороны. Бойцы уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные ВСУ оборонительные сооружения.

https://ria.ru/20250825/ataki-2037353466.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), т-80бв, вооруженные силы украины, днепропетровская область, россия, украина, безопасность