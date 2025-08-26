Рейтинг@Mail.ru
Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:40 26.08.2025 (обновлено: 09:45 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/solntse-2037593867.html
Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек
Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек - РИА Новости, 26.08.2025
Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек
На Солнце продолжают происходить вспышки класса М, последний раз события такого уровня наблюдались два месяца назад, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:40:00+03:00
2025-08-26T09:45:00+03:00
наука
в мире
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:232:1024:808_1920x0_80_0_0_8dd947fc1c87eb4415b8e48c609eb17d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Солнце продолжают происходить вспышки класса М, последний раз события такого уровня наблюдались два месяца назад, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08.25 по московскому времени. Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера примерно в то же самое время, в 08.24, была зарегистрирована вспышка M4.56, ставшая самой крупной с 20 июня текущего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Таким образом, по данным учёных, Солнце "повторило двухмесячный рекорд вспышек". Более того, велика вероятность того, что скоро на звезде произойдут ещё более мощные события, уточнили в Лаборатории. За ночь активность Солнца ещё более возросла, и, исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X, отмечается в сообщении. Как рассказали учёные, активные солнечные центры за сутки переместились примерно на 15 градусов ближе к направлению на Землю, и в настоящее время часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце-Земля. Такое смещение всё ещё считается безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности. В связи с этим мировые прогнозы магнитных бурь на Земле могут в ближайшее время измениться. "Главной интригой всё ещё остаются запасы вспышечной энергии на Солнце. Наблюдающиеся активные процессы начались ещё пять дней назад, когда вышедшие сейчас к Земле группы пятен были ещё на обратной стороне. За пять дней непрерывных взрывов должна была быть растрачена огромная энергия, и Солнце вполне может начать показывать признаки истощения. Но этого пока не происходит", - добавили в Лаборатории. Вторник учёные назвали решающим днём. Если в течение суток вспышечная активность снизится, то ко второй половине недели, когда группы пятен приблизятся к линии Солнце-Земля, звезда может успокоиться. В противном случае удары по Земле, начиная со среды-четверга, станут почти неизбежными. Кроме того, из представленных на сайте Лаборатории данных видно, что ещё одна такая вспышка, получившая балл М3.3, случилась в 3.22 мск. Также во вторник на Солнце были зарегистрированы семь вспышек более слабого класса С.
https://ria.ru/20250615/vspyshka-2023018150.html
https://ria.ru/20250613/burya-2022593200.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:147:1024:915_1920x0_80_0_0_827eeb8f5ee924b00f8e4c6a8539a5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, В мире, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек

ИКИ РАН: на Солнце продолжают происходить вспышки класса М

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Солнце продолжают происходить вспышки класса М, последний раз события такого уровня наблюдались два месяца назад, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08.25 по московскому времени. Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера примерно в то же самое время, в 08.24, была зарегистрирована вспышка M4.56, ставшая самой крупной с 20 июня текущего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
На Солнце произошла самая сильная за месяц вспышка
15 июня, 22:41
Таким образом, по данным учёных, Солнце "повторило двухмесячный рекорд вспышек". Более того, велика вероятность того, что скоро на звезде произойдут ещё более мощные события, уточнили в Лаборатории. За ночь активность Солнца ещё более возросла, и, исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X, отмечается в сообщении.
Как рассказали учёные, активные солнечные центры за сутки переместились примерно на 15 градусов ближе к направлению на Землю, и в настоящее время часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце-Земля. Такое смещение всё ещё считается безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности. В связи с этим мировые прогнозы магнитных бурь на Земле могут в ближайшее время измениться.
"Главной интригой всё ещё остаются запасы вспышечной энергии на Солнце. Наблюдающиеся активные процессы начались ещё пять дней назад, когда вышедшие сейчас к Земле группы пятен были ещё на обратной стороне. За пять дней непрерывных взрывов должна была быть растрачена огромная энергия, и Солнце вполне может начать показывать признаки истощения. Но этого пока не происходит", - добавили в Лаборатории.
Вторник учёные назвали решающим днём. Если в течение суток вспышечная активность снизится, то ко второй половине недели, когда группы пятен приблизятся к линии Солнце-Земля, звезда может успокоиться. В противном случае удары по Земле, начиная со среды-четверга, станут почти неизбежными.
Кроме того, из представленных на сайте Лаборатории данных видно, что ещё одна такая вспышка, получившая балл М3.3, случилась в 3.22 мск. Также во вторник на Солнце были зарегистрированы семь вспышек более слабого класса С.
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Земле началась магнитная буря
13 июня, 08:04
 
НаукаВ миреЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала