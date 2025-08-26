https://ria.ru/20250826/solntse-2037593867.html

Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. На Солнце продолжают происходить вспышки класса М, последний раз события такого уровня наблюдались два месяца назад, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08.25 по московскому времени. Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера примерно в то же самое время, в 08.24, была зарегистрирована вспышка M4.56, ставшая самой крупной с 20 июня текущего года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Таким образом, по данным учёных, Солнце "повторило двухмесячный рекорд вспышек". Более того, велика вероятность того, что скоро на звезде произойдут ещё более мощные события, уточнили в Лаборатории. За ночь активность Солнца ещё более возросла, и, исходя из текущих тенденций, должна в течение суток пробить высший уровень X, отмечается в сообщении. Как рассказали учёные, активные солнечные центры за сутки переместились примерно на 15 градусов ближе к направлению на Землю, и в настоящее время часть из них находится в 50 градусах от линии Солнце-Земля. Такое смещение всё ещё считается безопасным, но уже не абсолютно, а лишь с некоторым запасом прочности. В связи с этим мировые прогнозы магнитных бурь на Земле могут в ближайшее время измениться. "Главной интригой всё ещё остаются запасы вспышечной энергии на Солнце. Наблюдающиеся активные процессы начались ещё пять дней назад, когда вышедшие сейчас к Земле группы пятен были ещё на обратной стороне. За пять дней непрерывных взрывов должна была быть растрачена огромная энергия, и Солнце вполне может начать показывать признаки истощения. Но этого пока не происходит", - добавили в Лаборатории. Вторник учёные назвали решающим днём. Если в течение суток вспышечная активность снизится, то ко второй половине недели, когда группы пятен приблизятся к линии Солнце-Земля, звезда может успокоиться. В противном случае удары по Земле, начиная со среды-четверга, станут почти неизбежными. Кроме того, из представленных на сайте Лаборатории данных видно, что ещё одна такая вспышка, получившая балл М3.3, случилась в 3.22 мск. Также во вторник на Солнце были зарегистрированы семь вспышек более слабого класса С.

