Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/smi-2037597188.html
СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций
СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 26.08.2025
СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций
Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:02:00+03:00
2025-08-26T10:02:00+03:00
в мире
россия
москва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
politico
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации. Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974951560.html
https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977875868.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, politico, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Politico, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций

Новые антироссийские санкции не станут значительно затрагивать энергосферу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России
26 сентября 2024, 21:34
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации.
Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Экс-исполнительный директор МВФ оценил сроки отмены санкций против России
14 октября 2024, 04:55
 
В миреРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинPoliticoЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала