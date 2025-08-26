СМИ узнали подробности нового пакета антироссийских санкций
Новые антироссийские санкции не станут значительно затрагивать энергосферу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый пакет европейских санкций против России не будет включать значительных новых ограничений на продажи энергоресурсов, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России
26 сентября 2024, 21:34
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября.
"Ожидается, что новый пакет санкций не будет включать в себя новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей", - говорится в публикации.
Politico признает, что в преддверии принятия 19 пакета санкций у ЕС практически не остается инструментов для усиления давления на РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Экс-исполнительный директор МВФ оценил сроки отмены санкций против России
14 октября 2024, 04:55