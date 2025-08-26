В сборной Бразилии прокомментировали вызов защитника "Зенита" - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
00:21 26.08.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
В сборной Бразилии прокомментировали вызов защитника "Зенита"

Игрок "Зенита" Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии как бразилец

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗащитник "Зенита" Дуглас Сантос в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос в матче Лиги чемпионов с "Ювентусом". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Исполнительный директор сборной Бразилии по футболу Родриго Каэтану заявил РИА Новости, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вызван на сборы национальной команды как бразилец.
Ранее стало известно, что получивший российский паспорт Дуглас Сантос вместе с другим игроком "сине-бело-голубых" Луисом Энрике был включен в расширенный состав сборной Бразилии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2026 года в южноамериканской зоне. Дуглас Сантос 6 ноября 2024 года перестал считаться легионером в чемпионате России, Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила смену его спортивного гражданства.
"Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец. На данный момент это все, что есть", - сказал Каэтану, не уточнив, сделал ли игрок окончательный выбор между национальными командами.
Весной Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира с командами Колумбии и Аргентины. Позднее стало известно, что защитник также попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Замбии и Гренады. В итоге Дуглас Сантос тогда не вошел в окончательный состав как сборной Бразилии, так и команды России.
