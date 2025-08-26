Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о взаимодействии российских и китайских регионов - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/rossija-2037650787.html
Володин рассказал о взаимодействии российских и китайских регионов
Володин рассказал о взаимодействии российских и китайских регионов - РИА Новости, 26.08.2025
Володин рассказал о взаимодействии российских и китайских регионов
В развитии межрегионального взаимодействия России и Китая следует исходить из принципов добрососедства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:37:00+03:00
2025-08-26T13:37:00+03:00
китай
россия
цзилинь
вячеслав володин
си цзиньпин
госдума рф
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. В развитии межрегионального взаимодействия России и Китая следует исходить из принципов добрососедства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзилинь Хуан Цяном. "Провинция Цзилинь для нас имеет особое значение в развитии отношений. Эта территория граничит с Приморским краем. И, конечно, мы должны исходить из принципов добрососедства, используя возможности, когда граница 250 километров, и мы можем в любом формате, задействуя тот фундамент, на котором базируются отношения между нашими странами, многое сделать для развития межрегионального взаимодействия", - сказал Володин во вторник на встрече. Он также отметил, что между Россией и КНР выстроены особые отношения, которые можно охарактеризовать не только как стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество, это - союзнические отношения. "Конечно, во многом это стало возможным благодаря той работе, тем отношениям, которые выстроились между главами наших государств, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и председателем, товарищем Си Цзиньпином", - сказал председатель Госдумы. Во второй день официального визита в КНР Володин во главе делегации Госдумы посещает провинцию Цзилинь, город Чанчунь. Ранее в Пекине состоялись встречи Вячеслава Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.
https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037581337.html
https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html
китай
россия
цзилинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, цзилинь, вячеслав володин, си цзиньпин, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Россия, Цзилинь, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Госдума РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Володин рассказал о взаимодействии российских и китайских регионов

Володин заявил, что Россия и Китай должны исходить из принципов добрососедства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧАНЧУНЬ, 26 авг - РИА Новости. В развитии межрегионального взаимодействия России и Китая следует исходить из принципов добрососедства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзилинь, председателем Постоянного комитета собрания народных представителей провинции Цзилинь Хуан Цяном.
"Провинция Цзилинь для нас имеет особое значение в развитии отношений. Эта территория граничит с Приморским краем. И, конечно, мы должны исходить из принципов добрососедства, используя возможности, когда граница 250 километров, и мы можем в любом формате, задействуя тот фундамент, на котором базируются отношения между нашими странами, многое сделать для развития межрегионального взаимодействия", - сказал Володин во вторник на встрече.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
07:58
Он также отметил, что между Россией и КНР выстроены особые отношения, которые можно охарактеризовать не только как стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество, это - союзнические отношения. "Конечно, во многом это стало возможным благодаря той работе, тем отношениям, которые выстроились между главами наших государств, президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и председателем, товарищем Си Цзиньпином", - сказал председатель Госдумы.
Во второй день официального визита в КНР Володин во главе делегации Госдумы посещает провинцию Цзилинь, город Чанчунь.
Ранее в Пекине состоялись встречи Вячеслава Володина с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. Кроме того, в столице Китая прошло десятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.
Тяньцзинь перед началом саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР
Вчера, 03:33
 
КитайРоссияЦзилиньВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинГосдума РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала