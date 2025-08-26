https://ria.ru/20250826/rogov-2037626944.html

Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области

Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025

Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области

Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:13:00+03:00

2025-08-26T12:13:00+03:00

2025-08-26T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобождение села Запорожское дает возможность расширить плацдарм в Днепропетровской области для дальнейшего наступления и решает несколько задач. Это расширение возможностей для наступления на подконтрольную противнику часть Запорожской области с севера и увеличение санитарной зоны у границ ДНР", - сказал Рогов. Минобороны РФ сообщило 25 августа, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность