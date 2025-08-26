https://ria.ru/20250826/rogov-2037626944.html
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области
Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:13:00+03:00
2025-08-26T12:13:00+03:00
2025-08-26T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобождение села Запорожское дает возможность расширить плацдарм в Днепропетровской области для дальнейшего наступления и решает несколько задач. Это расширение возможностей для наступления на подконтрольную противнику часть Запорожской области с севера и увеличение санитарной зоны у границ ДНР", - сказал Рогов. Минобороны РФ сообщило 25 августа, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области
Рогов: освобождение Запорожского позволит расширить плацдарм для наступлений