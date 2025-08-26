Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/rogov-2037626944.html
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области - РИА Новости, 26.08.2025
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области
Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:13:00+03:00
2025-08-26T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Освобождение села Запорожское дает возможность расширить плацдарм в Днепропетровской области для дальнейшего наступления и решает несколько задач. Это расширение возможностей для наступления на подконтрольную противнику часть Запорожской области с севера и увеличение санитарной зоны у границ ДНР", - сказал Рогов. Минобороны РФ сообщило 25 августа, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
россия
днепропетровская область, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о значении Запорожского в Днепропетровской области

Рогов: освобождение Запорожского позволит расширить плацдарм для наступлений

© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Освобождение села Запорожское позволит расширить плацдарм для наступления российской армии в Днепропетровской области и зайти с севера в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожское в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Запорожское в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Запорожское в Днепропетровской области
"Освобождение села Запорожское дает возможность расширить плацдарм в Днепропетровской области для дальнейшего наступления и решает несколько задач. Это расширение возможностей для наступления на подконтрольную противнику часть Запорожской области с севера и увеличение санитарной зоны у границ ДНР", - сказал Рогов.
Минобороны РФ сообщило 25 августа, что в результате активных и решительных действий военнослужащие 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
