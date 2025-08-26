https://ria.ru/20250826/riski-2037604257.html

Источник: новые антироссийские санкции ЕС могут повлиять на Турцию

Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики... РИА Новости, 26.08.2025

АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Анонсируемый в сентябре новый пакет санкций ЕС против России влечет определенные риски для турецкой экономики, в частности, банков, сейчас власти республики анализируют, сколько страна может потерять в операциях, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 19-й пакет санкций ЕС против России будет готов в начале сентября. "Мы пока анализируем то, с какими потерями столкнется экономика страны в случае запрета финансовых операций с российской стороной, анализируем то, какие механизмы контроля будут введены. Конкретные суммы (потерь для турецкой экономики – ред.) я пока не могу назвать", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие потери несет для турецкой экономики новый пакет санкций. По его словам, банковский сектор страны столкнется с рядом рисков в операциях с российской стороной. "Для банков будут определенные риски на фоне жесточайшего контроля, чтобы не попасть под ограничения. Я пока не знаю, какой механизм подготовят наши европейские коллеги, но ясно, что нашим банкам предстоит сложная работа во избежание юридических и операционных рисков", - сказал он. Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года на фоне опасений вторичных санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

