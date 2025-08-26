https://ria.ru/20250826/pvo-2037580991.html

ПВО за ночь сбила 43 беспилотника

2025-08-26T07:57:00+03:00

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать шестого августа с полуночи до 06:10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве. Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

