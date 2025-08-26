Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 43 беспилотника
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 26.08.2025 (обновлено: 08:07 26.08.2025)
ПВО за ночь сбила 43 беспилотника
ПВО за ночь сбила 43 беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника, говорится в сообщении Минобороны России."Двадцать шестого августа с полуночи до 06:10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве. Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО за ночь сбила 43 беспилотника

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника, говорится в сообщении Минобороны России.
"Двадцать шестого августа с полуночи до 06:10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы сбили:
  • по шесть БПЛА — в Ленинградской, Тульской и Рязанской областях;
  • пять — в Волгоградской;
  • четыре — в Брянской;
  • по три — в Орловской и Псковской;
  • по два — в Белгородской и Курской;
  • по одному — в Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской и Ростовской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
