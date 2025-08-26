https://ria.ru/20250826/putin-2037704758.html
Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем
Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем - РИА Новости, 26.08.2025
Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении ректору МГИМО Анатолию Торкунову с 75-летием особо отметил его личный творческий вклад в разработку единого... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ректору МГИМО Анатолию Торкунову с 75-летием особо отметил его личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российский дипломат, ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН, профессор Анатолий Торкунов отмечает во вторник 75-летие.Путин отметил, что за годы деятельности Торкунов в полной мере реализовали свой научный, исследовательский, организаторский потенциал, а также вписал яркие страницы в историю отечественной дипломатии, МГИМО и российской высшей школы в целом."Сегодня, во многом благодаря Вашему огромному профессиональному опыту, глубоким знаниям и неиссякаемой энергии, знаменитый вуз развивается и, сохраняя свои славные традиции, высоко держит планку одного из наиболее авторитетных центров по подготовке специалистов в сфере международных отношений. И, конечно, особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории", - говорится в послании.Российский президент пожелал Торкунову здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.
