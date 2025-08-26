https://ria.ru/20250826/proekt-2037605397.html

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что "проект Украина завершен". РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, считает, что "проект Украина завершен". "С (премьером Британии - ред.) Киром Стармером "покончено". Следующей будет (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен. Проект Украина завершен", - написал Дотком на своей странице в соцсети Х*. Он также призвал Стармера уйти с поста, прокомментировав пост политика об ускорении строительства почти 100 тысяч домов фразой "уходи". Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции. Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

