Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/prezident-2037698152.html
Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу
Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу - РИА Новости, 26.08.2025
Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в память о прошедшем в понедельник саммите с президентом США Дональдом Трампом подарил американскому лидеру ковбойскую... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:23:00+03:00
2025-08-26T16:23:00+03:00
в мире
сша
сеул
южная корея
ли чжэ мен
меланья трамп
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037695848_125:61:1096:607_1920x0_80_0_0_1f384fb828364c34d2e30fae68dbd999.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в память о прошедшем в понедельник саммите с президентом США Дональдом Трампом подарил американскому лидеру ковбойскую шляпу с надписью Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"), именную клюшку для гольфа и модель корейского "корабля-черепахи", сообщили в администрации южнокорейского президента. "Трампа часто можно заметить в кепке с надписью "Make America great again", но мы обратили внимание, что у него нет такой ковбойской шляпы, поэтому решили ее сделать", - говорится в сообщении президентского офиса, размещенном на официальном сайте. Отмечается, что всего шляп было две - одна для американского президента (красного цвета), другая для первой леди США Мелании Трамп (белого цвета). На фотографиях, опубликованных администрацией, можно заметить, что справа от самой надписи на шляпах также вышиты государственные флаги США и Республики Корея. Согласно заявлению администрации президента, модель "корабля-черепахи" из металла размером 30 на 20 сантиметров была произведена путем машинной сборки опытным мастером - работником судостроительной отрасли. Клюшка для гольфа была сделана специально под параметры Дональда Трампа, а на лезвии выгравировано его имя. По данным администрации, все подарки были произведены непосредственно в Южной Корее. Кроме того, по информации агентства Рёнхап, Ли Чжэ Мён также подарил Трампу ручку, которую сам использовал в ходе саммита. Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи похвалил эту ручку предположительно производства южнокорейской канцелярской компании Monami. После этого итоги торгов во вторник показали, что акции Monami в Сеуле подорожали на 29,92%. Как отметило агентство, Трамп, в свою очередь, лично подписал и вручил Ли Чжэ Мёну свое известное фото, сделанное после совершенной на него попытки покушения на митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. На нем Трамп запечатлен с поднятым вверх кулаком в сопровождении сотрудников службы безопасности. К фото также прилагалось личное послание для южнокорейское президента, в котором глава Соединенных Штатов назвал Ли Чжэ Мёна "выдающимся лидером" и заверил, что "всегда будет рядом". Помимо этого, Ли Чжэ Мёну и прибывшим с ним советникам были вручены знаменитые красные кепки и меню официального обеда двух глав государств с подписью американского президента. В понедельник в Вашингтоне прошел саммит президентов Республики Корея и США, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов. В Сеуле результаты саммита оценили в целом положительно. Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок заявил, что Сеул и Вашингтон достигли "значительного прогресса" в своих отношениях. Однако ключевых соглашений по многим вопросам достигнуто не было, в частности, в отношении сокращения численности сухопутных войск США в Южной Корее или же гибкости их дислоцирования.
https://ria.ru/20250826/sannktsii-2037567409.html
https://ria.ru/20250826/vstrecha-2037565756.html
сша
сеул
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037695848_138:57:925:647_1920x0_80_0_0_4f75225a79517a96f2fff8f7e4f3bf0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сеул, южная корея, ли чжэ мен, меланья трамп, дональд трамп
В мире, США, Сеул, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Меланья Трамп, Дональд Трамп
Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён подарил Трампу ковбойскую шляпу и клюшку

© Фото : South Korea's presidential officeПодарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу
Подарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : South Korea's presidential office
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в память о прошедшем в понедельник саммите с президентом США Дональдом Трампом подарил американскому лидеру ковбойскую шляпу с надписью Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"), именную клюшку для гольфа и модель корейского "корабля-черепахи", сообщили в администрации южнокорейского президента.
"Трампа часто можно заметить в кепке с надписью "Make America great again", но мы обратили внимание, что у него нет такой ковбойской шляпы, поэтому решили ее сделать", - говорится в сообщении президентского офиса, размещенном на официальном сайте.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Президент Республики Корея рассказал о санкциях против КНДР
02:26
Отмечается, что всего шляп было две - одна для американского президента (красного цвета), другая для первой леди США Мелании Трамп (белого цвета). На фотографиях, опубликованных администрацией, можно заметить, что справа от самой надписи на шляпах также вышиты государственные флаги США и Республики Корея.
Согласно заявлению администрации президента, модель "корабля-черепахи" из металла размером 30 на 20 сантиметров была произведена путем машинной сборки опытным мастером - работником судостроительной отрасли. Клюшка для гольфа была сделана специально под параметры Дональда Трампа, а на лезвии выгравировано его имя. По данным администрации, все подарки были произведены непосредственно в Южной Корее.
© Фото : South Korea's presidential officeПодарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу
Подарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : South Korea's presidential office
Подарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу
Кроме того, по информации агентства Рёнхап, Ли Чжэ Мён также подарил Трампу ручку, которую сам использовал в ходе саммита. Ранее сообщалось, что Трамп во время встречи похвалил эту ручку предположительно производства южнокорейской канцелярской компании Monami. После этого итоги торгов во вторник показали, что акции Monami в Сеуле подорожали на 29,92%.
Как отметило агентство, Трамп, в свою очередь, лично подписал и вручил Ли Чжэ Мёну свое известное фото, сделанное после совершенной на него попытки покушения на митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. На нем Трамп запечатлен с поднятым вверх кулаком в сопровождении сотрудников службы безопасности. К фото также прилагалось личное послание для южнокорейское президента, в котором глава Соединенных Штатов назвал Ли Чжэ Мёна "выдающимся лидером" и заверил, что "всегда будет рядом".
Помимо этого, Ли Чжэ Мёну и прибывшим с ним советникам были вручены знаменитые красные кепки и меню официального обеда двух глав государств с подписью американского президента.
© Фото : South Korea's presidential officeПодарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу
Подарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : South Korea's presidential office
Подарок президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна Дональду Трампу
В понедельник в Вашингтоне прошел саммит президентов Республики Корея и США, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.
В Сеуле результаты саммита оценили в целом положительно. Премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок заявил, что Сеул и Вашингтон достигли "значительного прогресса" в своих отношениях. Однако ключевых соглашений по многим вопросам достигнуто не было, в частности, в отношении сокращения численности сухопутных войск США в Южной Корее или же гибкости их дислоцирования.
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Президент Кореи боялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом
01:48
 
В миреСШАСеулЮжная КореяЛи Чжэ МенМеланья ТрампДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала