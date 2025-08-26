https://ria.ru/20250826/preparat-2037582983.html

Российские ученые продвинулись в создании препаратов против рака

Российские ученые продвинулись в создании препаратов против рака

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Специалисты Марийского государственного университета и Уфимского федерального исследовательского центра РАН разработали новое соединение, которое может стать основой для создания инновационных противоопухолевых препаратов, сообщило журналистам Минобрнауки.Вещество избирательно воздействует на опухолевые клетки, практически не повреждая здоровые. В его молекуле сочетаются фенотиазиновый фрагмент и трифенилфосфониевая группа. Благодаря этой комбинации соединение находит слабое место опухолевых клеток — митохондрии — и нарушает их работу. "Результаты исследований показали, что новое вещество эффективно подавляет рост различных злокачественных клеток, включая рак печени, аденокарциному легкого, колоректальный рак и лейкоз. Причем активность проявляется уже при низких концентрациях, что делает соединение особенно перспективным для разработки лекарственных препаратов", — сказал доктор биологических наук, проректор по инновационной деятельности МарГУ Константин Белослудцев. Дополнительным преимуществом нового вещества он назвал простоту его синтеза: его можно производить в нужном количестве для доклинических и клинических испытаний.Работа велась в рамках программы "Приоритет 2030".

