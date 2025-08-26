Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые продвинулись в создании препаратов против рака
08:18 26.08.2025 (обновлено: 09:45 26.08.2025)
Российские ученые продвинулись в создании препаратов против рака
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Специалисты Марийского государственного университета и Уфимского федерального исследовательского центра РАН разработали новое соединение, которое может стать основой для создания инновационных противоопухолевых препаратов, сообщило журналистам Минобрнауки.Вещество избирательно воздействует на опухолевые клетки, практически не повреждая здоровые. В его молекуле сочетаются фенотиазиновый фрагмент и трифенилфосфониевая группа. Благодаря этой комбинации соединение находит слабое место опухолевых клеток — митохондрии — и нарушает их работу. "Результаты исследований показали, что новое вещество эффективно подавляет рост различных злокачественных клеток, включая рак печени, аденокарциному легкого, колоректальный рак и лейкоз. Причем активность проявляется уже при низких концентрациях, что делает соединение особенно перспективным для разработки лекарственных препаратов", — сказал доктор биологических наук, проректор по инновационной деятельности МарГУ Константин Белослудцев. Дополнительным преимуществом нового вещества он назвал простоту его синтеза: его можно производить в нужном количестве для доклинических и клинических испытаний.Работа велась в рамках программы "Приоритет 2030".
Хорошие новости, Россия, Российская академия наук
Российские ученые продвинулись в создании препаратов против рака

МарГУ и УФИЦ разработали новое соединение для борьбы с раком

© Getty Images / Connect Images RF/Andrew BrookesЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Getty Images / Connect Images RF/Andrew Brookes
Лабораторные исследования. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Специалисты Марийского государственного университета и Уфимского федерального исследовательского центра РАН разработали новое соединение, которое может стать основой для создания инновационных противоопухолевых препаратов, сообщило журналистам Минобрнауки.
Вещество избирательно воздействует на опухолевые клетки, практически не повреждая здоровые. В его молекуле сочетаются фенотиазиновый фрагмент и трифенилфосфониевая группа. Благодаря этой комбинации соединение находит слабое место опухолевых клеток — митохондрии — и нарушает их работу.
Ученые рассказали, как себя чувствуют крысы после внедрения ИИ в мозг
Ученые рассказали, как себя чувствуют крысы после внедрения ИИ в мозг
06:33
"Результаты исследований показали, что новое вещество эффективно подавляет рост различных злокачественных клеток, включая рак печени, аденокарциному легкого, колоректальный рак и лейкоз. Причем активность проявляется уже при низких концентрациях, что делает соединение особенно перспективным для разработки лекарственных препаратов", — сказал доктор биологических наук, проректор по инновационной деятельности МарГУ Константин Белослудцев.
Дополнительным преимуществом нового вещества он назвал простоту его синтеза: его можно производить в нужном количестве для доклинических и клинических испытаний.
Работа велась в рамках программы "Приоритет 2030".
Российские ученые разработали метод диагностики редкого заболевания легких
Российские ученые разработали метод диагностики редкого заболевания легких
Вчера, 15:08
 
Хорошие новостиРоссияРоссийская академия наук
 
 
