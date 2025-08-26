https://ria.ru/20250826/pozhar-2037746004.html
При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал, по предварительным данным, при пожаре в жилом доме в Кировском районе Петербурга, причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования, сообщили во вторник РИА Новости в экстренных службах. "По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования... Один погибший и один пострадавший", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибшему мужчине примерно на вид 35 лет, его личность устанавливается. Ранее ГУ МЧС по городу сообщало, что в трехкомнатной квартире по улице Стойкости происходит горение на площади 50 квадратных метров.
