https://ria.ru/20250826/pozhar-2037746004.html

При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек

При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек - РИА Новости, 26.08.2025

При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал, по предварительным данным, при пожаре в жилом доме в Кировском районе Петербурга, причиной возгорания могла стать... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:22:00+03:00

2025-08-26T21:22:00+03:00

2025-08-26T21:22:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал, по предварительным данным, при пожаре в жилом доме в Кировском районе Петербурга, причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования, сообщили во вторник РИА Новости в экстренных службах. "По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности газового оборудования... Один погибший и один пострадавший", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что погибшему мужчине примерно на вид 35 лет, его личность устанавливается. Ранее ГУ МЧС по городу сообщало, что в трехкомнатной квартире по улице Стойкости происходит горение на площади 50 квадратных метров.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар