https://ria.ru/20250826/pooschrenie-2037717644.html

Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение

Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение - РИА Новости, 26.08.2025

Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение

Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:45:00+03:00

2025-08-26T17:45:00+03:00

2025-08-26T17:49:00+03:00

общество

тульская область

луганская народная республика

россия

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037718032_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_2391fdcf10697e4f2d5153cbab3a3759.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное участие в жизни коллектива. "Я убеждён, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива", - сказал Древаль РИА Новости. Он добавил, что такой положительный пример будет работать сильнее любой "формальной отметки". С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.

https://ria.ru/20250826/minprosvescheniya-2037688883.html

https://ria.ru/20250826/kravtsov-2037630385.html

тульская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, тульская область, луганская народная республика, россия, сергей кравцов