Рейтинг@Mail.ru
Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 26.08.2025 (обновлено: 17:49 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/pooschrenie-2037717644.html
Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение
Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение - РИА Новости, 26.08.2025
Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение
Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:45:00+03:00
2025-08-26T17:49:00+03:00
общество
тульская область
луганская народная республика
россия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037718032_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_2391fdcf10697e4f2d5153cbab3a3759.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное участие в жизни коллектива. "Я убеждён, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива", - сказал Древаль РИА Новости. Он добавил, что такой положительный пример будет работать сильнее любой "формальной отметки". С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
https://ria.ru/20250826/minprosvescheniya-2037688883.html
https://ria.ru/20250826/kravtsov-2037630385.html
тульская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037718032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5424ac796c6d79ad7ded1a6ea5461b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, тульская область, луганская народная республика, россия, сергей кравцов
Общество, Тульская область, Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Кравцов
Глава "Знания" предложил поощрять школьников за хорошее поведение

Древаль заявил о необходимости поощрения достойного поведения школьников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль принимает участие в XII Общероссийском родительском собрании в Москве
Генеральный директор российского общества Знание Максим Древаль принимает участие в XII Общероссийском родительском собрании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль принимает участие в XII Общероссийском родительском собрании в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное участие в жизни коллектива.
"Я убеждён, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива", - сказал Древаль РИА Новости.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие в XII Общероссийском родительском собрании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания
16:06
Он добавил, что такой положительный пример будет работать сильнее любой "формальной отметки".
С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов
12:26
 
ОбществоТульская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала