07:32 26.08.2025 (обновлено: 07:52 26.08.2025)
Си Цзиньпин рассказал о роли СССР и Китая в победе во Второй мировой войне
Си Цзиньпин рассказал о роли СССР и Китая в победе во Второй мировой войне
Китай и Советский Союз принесли огромные жертвы, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 26.08.2025
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай и Советский Союз принесли огромные жертвы, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Будучи главными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе соответственно, Китай и Советский Союз принесли огромные национальные жертвы, сопротивляясь японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии, внеся значительный вклад в победу в этой войне", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай и Советский Союз принесли огромные жертвы, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Будучи главными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе соответственно, Китай и Советский Союз принесли огромные национальные жертвы, сопротивляясь японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии, внеся значительный вклад в победу в этой войне", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Си Цзиньпин высказался о развитии отношений между Россией и Китаем
