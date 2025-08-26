https://ria.ru/20250826/pobeda-2037579985.html

Си Цзиньпин рассказал о роли СССР и Китая в победе во Второй мировой войне

Китай и Советский Союз принесли огромные жертвы, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 26.08.2025

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай и Советский Союз принесли огромные жертвы, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным."Будучи главными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе соответственно, Китай и Советский Союз принесли огромные национальные жертвы, сопротивляясь японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии, внеся значительный вклад в победу в этой войне", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

