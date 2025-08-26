https://ria.ru/20250826/plan-2037673724.html

СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине

СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине - РИА Новости, 26.08.2025

СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине

Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада лишить Владимира Зеленского власти, пишет каирский исследователь экономики Ахмед... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T15:00:00+03:00

2025-08-26T15:00:00+03:00

2025-08-26T18:26:00+03:00

в мире

германия

москва

россия

владимир зеленский

генеральная прокуратура рф

брикс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028497954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4702ca77869a9a9b32fcc7494ecfaf.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада лишить Владимира Зеленского власти, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что западные страны могут хотеть заменить Зеленского ради возможности вести с Россией переговоры, поскольку украинцам запретили законодательно вести их с Москвой.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.Что известно о подозреваемом

https://ria.ru/20250826/samolet-2037648116.html

https://ria.ru/20250826/evropa-2037592541.html

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, москва, россия, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, брикс, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, сергей кузнецов (архитектор)