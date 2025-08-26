Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 26.08.2025 (обновлено: 18:26 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/plan-2037673724.html
СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине
СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине - РИА Новости, 26.08.2025
СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине
Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада лишить Владимира Зеленского власти, пишет каирский исследователь экономики Ахмед... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:00:00+03:00
2025-08-26T18:26:00+03:00
в мире
германия
москва
россия
владимир зеленский
генеральная прокуратура рф
брикс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028497954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4702ca77869a9a9b32fcc7494ecfaf.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада лишить Владимира Зеленского власти, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что западные страны могут хотеть заменить Зеленского ради возможности вести с Россией переговоры, поскольку украинцам запретили законодательно вести их с Москвой.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.Что известно о подозреваемом
https://ria.ru/20250826/samolet-2037648116.html
https://ria.ru/20250826/evropa-2037592541.html
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028497954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ade5e7ec971c64ddefb871952db68029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, москва, россия, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, брикс, вооруженные силы украины, северный поток, северный поток — 2, сергей кузнецов (архитектор)
В мире, Германия, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Северный поток — 2, Сергей Кузнецов (архитектор)
СМИ рассказали о масштабном плане Запада по Украине

IB: расследование подрыва "Северных потоков" связано с планом убрать Зеленского

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новое расследование диверсий на "Северных потоках" связано с планом Запада лишить Владимира Зеленского власти, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«
"Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишения Зеленского власти", — говорится в публикации.
Самолет пролетает над Винницкой областью - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Винницкой области заметили неопознанный самолет
13:31
Обозреватель указал, что западные страны могут хотеть заменить Зеленского ради возможности вести с Россией переговоры, поскольку украинцам запретили законодательно вести их с Москвой.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.

Что известно о подозреваемом

  • В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море.
  • Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
  • Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.
  • Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.
  • Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
  • По данным The Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.
  • После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале.
  • Предположительно, целью атаки был удар по теневому флоту под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
СМИ раскрыли, что страны Европы устроят на границе с Россией
09:32
 
В миреГерманияМоскваРоссияВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФБРИКСВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2Сергей Кузнецов (архитектор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала