Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге двух мужчин обвинили в убийстве знакомого - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/peterburg-2037615324.html
В Петербурге двух мужчин обвинили в убийстве знакомого
В Петербурге двух мужчин обвинили в убийстве знакомого - РИА Новости, 26.08.2025
В Петербурге двух мужчин обвинили в убийстве знакомого
Двое жителей Петербурга вывезли знакомого в лес и убили выстрелом в затылок, фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:41:00+03:00
2025-08-26T11:41:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кронштадт
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Двое жителей Петербурга вывезли знакомого в лес и убили выстрелом в затылок, фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу находится уголовное дело по факту обнаружения 24 августа текущего года тела мужчины с пулевым ранением головы в лесном массиве возле Южной Кронштадтской дороги", - говорится в сообщении. В ходе следствия установлено, что 23 августа двое фигурантов со своим знакомым прибыли в лесополосу в город Кронштадт. В связи с имеющимся между ними затяжным конфликтом один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил в затылок потерпевшему. В результате полученного ранения наступила смерть последнего. После совершенного преступления двое фигурантов сокрыли тело убитого. "В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны, в их жилищах проведены обыски, в ходе которых обнаружено оружие", - добавили в городском главке СК. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
https://ria.ru/20250825/peterburg-2037472321.html
россия
санкт-петербург
кронштадт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, кронштадт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге двух мужчин обвинили в убийстве знакомого

Двух жителей Петербурга заподозрили в убийстве знакомого в лесу

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Двое жителей Петербурга вывезли знакомого в лес и убили выстрелом в затылок, фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу находится уголовное дело по факту обнаружения 24 августа текущего года тела мужчины с пулевым ранением головы в лесном массиве возле Южной Кронштадтской дороги", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что 23 августа двое фигурантов со своим знакомым прибыли в лесополосу в город Кронштадт. В связи с имеющимся между ними затяжным конфликтом один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил в затылок потерпевшему. В результате полученного ранения наступила смерть последнего. После совершенного преступления двое фигурантов сокрыли тело убитого.
"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны, в их жилищах проведены обыски, в ходе которых обнаружено оружие", - добавили в городском главке СК.
Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии
Вчера, 15:38
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКронштадтСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала