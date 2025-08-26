В Петербурге двух мужчин обвинили в убийстве знакомого

https://ria.ru/20250826/peterburg-2037615324.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Двое жителей Петербурга вывезли знакомого в лес и убили выстрелом в затылок, фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу находится уголовное дело по факту обнаружения 24 августа текущего года тела мужчины с пулевым ранением головы в лесном массиве возле Южной Кронштадтской дороги", - говорится в сообщении. В ходе следствия установлено, что 23 августа двое фигурантов со своим знакомым прибыли в лесополосу в город Кронштадт. В связи с имеющимся между ними затяжным конфликтом один из злоумышленников достал пистолет и выстрелил в затылок потерпевшему. В результате полученного ранения наступила смерть последнего. После совершенного преступления двое фигурантов сокрыли тело убитого. "В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны, в их жилищах проведены обыски, в ходе которых обнаружено оружие", - добавили в городском главке СК. Подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

