Названы самые популярные города России для переезда

Названы самые популярные города России для переезда

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Наиболее привлекательными для переезда городами россияне назвали Калининград, Новороссийск и Ярославль, меньше всего граждан планируют перебраться в Нижневартовск, следует из результатов исследования доктора политических наук, декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Исследование миграционных потоков – намерений переселиться или купить недвижимость – проводится в городах с населением более 250 тысяч человек. Лидируют по миграционной привлекательности Новороссийск, Калининград и Ярославль, замыкают список Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк", - говорится в исследовании. Согласно данным, в топ-10 городов по миграционной привлекательности вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень и Санкт-Петербург, Казань, Севастополь, Смоленск. Москва заняла 11-е место. Отмечается, что вместе с большим числом желающих поселиться в Москве или купить в столице недвижимость существует и обратный поток мигрантов, намеренных переехать в другой город России. Такие россияне приехали в столицу на заработки и не планируют оставаться на постоянное жительство. "Мы исходим из того, что за качество жизни люди "голосуют ногами", перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей", - объяснил автор. Исследование проводилось в три волны в течение этого года, в нем поучаствовали почти 12 тысяч человек.

